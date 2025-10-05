HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad
Política

Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar

Los congresistas tienen 48 horas para renunciar y formar una nueva bancada con los acciopopulistas no agrupados.

Bancada de Acción Popular se disolvería en los próximos días. Foto: Composición/LR
Bancada de Acción Popular se disolvería en los próximos días. Foto: Composición/LR

La Dirigencia de Acción Popular informó, por medio de un comunicado, la decisión de disolver su bancada congresal. Los miembros tienen 48 horas para renunciar y formar una nueva bancada con los acciopopulistas no agrupados.

