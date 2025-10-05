Congreso: Dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y da 48 horas a sus miembros para renunciar
Los congresistas tienen 48 horas para renunciar y formar una nueva bancada con los acciopopulistas no agrupados.
Bancada de Acción Popular se disolvería en los próximos días. Foto: Composición/LR
La Dirigencia de Acción Popular informó, por medio de un comunicado, la decisión de disolver su bancada congresal. Los miembros tienen 48 horas para renunciar y formar una nueva bancada con los acciopopulistas no agrupados.
