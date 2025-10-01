"Exigimos respecto para nuestro trabajo", expresaron los periodistas. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: Emmanuel Moreno / La República.

"Exigimos respecto para nuestro trabajo", expresaron los periodistas. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: Emmanuel Moreno / La República.

En el marco del Día del Periodista, este miércoles 1 de octubre, hombres y mujeres de prensa de la región Lambayeque se autoconvocaron para levantar su voz y exigir a las autoridades de turno que se respete la libertad de expresión y haya un cese a la represión en las calles.

Puedes ver: Pescadores bloquean la Panamericana Norte en segundo día de protesta en Lambayeque

Los periodistas lambayecanos se dieron cita en la pérgola del parque principal de la ciudad de Chiclayo y con carteles en mano buscaron revalidar esta profesión ante la sociedad, la cual muchas veces se ve menoscabada por los representantes del Ejecutivo y Legislativo de nuestro país. La protesta tuvo un mensaje muy claro para todos: "Exigimos respeto para nuestro trabajo".

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

"La libertad de prensa está siendo mancillada por el Ejecutivo y Legislativo. No podemos permitir que el Poder Judicial pida el secreto de un trabajo periodístico y revelar la fuente. Eso no es democrático. Queremos reivindicación y reclamamos por la violencia y amenazas a las mujeres y hombres periodistas", declaró Eduardo Montoya, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, sede Chiclayo.

Asimismo, el dirigente gremial cuestionó el maltrato y represión a los periodistas en las recientes manifestaciones en la ciudad de Lima. Apuntó que este tipo de actitudes no son permitidas en una sociedad democrática y civilizada que merece estar informada en todo momento.