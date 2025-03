Los escuderos de Juan Santiváñez que siguen en la Policia: el comando PNP conformado por Zanabria, Arriola y Véliz

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue censurado por el Congreso el pasado 21 de marzo, tras impulsar normativas que debilitaron la lucha contra el crimen organizado, ocasionando que el número de asesinatos y extorsiones a nivel nacional aumenten. De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2025 se han registrado 512 homicidios. Sin embargo, pese a su salida de la cartera del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP) aún mantiene en funciones a tres altos mandos, involucrados o relacionados con delitos.

El comando PNP conformado por el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo; el jefe del Estado Mayor, Óscar Arriola Delgado; y el inspector general, Jhonny Véliz Noriega, habrían actuado alineado a los intereses de la presidenta Dina Boluarte y del exministro del Interior Juan José Santiváñez. De acuerdo con los avances de la Fiscalía y las pruebas reveladas por el capitán Junior Izquierdo, los oficiales ejecutaron disposiciones internas orientadas a proteger a la mandataria frente a las investigaciones fiscales que la involucran, lo que plantea serias dudas sobre la autonomía operativa de la PNP y la posible utilización política de la institución policial.

Comando PNP tras Harvey Colchado y la Eficcop

La estrategia del Gobierno empezó el 10 de mayo de 2024, cuando el Ministerio del Interior dispuso la desactivación del Equipo Especial de la Policía que lideraba Harvey Colchado y que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder (Eficcop) en operativos a altos funcionarios.

Días después (16 de mayo), Juan Santiváñez asume como nuevo ministro del Interior y la estrategia del Ejecutivo siguió. Como una cadera de jerarquía, la aprobación de las resoluciones para iniciar investigaciones administrativas y disciplinarias contra Colchado eran aprobadas por el comando PNP, tras orden de Santiváñez y Boluarte.

Esta persecución inició luego de que Colchado Huamaní encabezó el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en marzo de 2024. Tras este evento, es que se inicia el hostigamiento hacia el coronel pasado a retiro y el equipo especial de la Policía (Eficcop). Este último fue desactivado en mayo de 2024.

Como cereza del pastel, Óscar Arriola, fue parte de la junta de selección de pases al retiro de altos oficiales de la PNP, en donde no solo figuraba Colchado, sino también el coronel Walter Lozano, quien formó parte del equipo de Eficcop.

La Fiscalía investiga a Víctor Zanabria

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, está siendo investigado por la Fiscalía por los siguientes casos:

Homicidio calificado por omisión: La Fiscalía lo investiga por su presunta responsabilidad en la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, ocurrida durante las protestas de enero de 2023. Se le acusa de no haber impedido la represión policial que resultó en el fallecimiento de Santisteban.

Peculado: Se le acusa que durante su gestión como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa en 2020, habría ordenado a 15 policías realizar trabajos de albañilería en lugar de sus funciones habituales, afectando la seguridad ciudadana y la imagen institucional. La investigación fue ampliada por ocho meses en noviembre de 2024.

Obstrucción a la justicia: La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada inició una investigación preliminar por presunta obstrucción en el caso "Los Waykis en la Sombra", relacionado con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Se alega que Zanabria y otros altos mandos habrían tomado medidas disciplinarias contra oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), entre ellos Harvey Colchado, con la finalidad de obstaculizar las indagaciones.

Además, se ha mencionado la posibilidad de una denuncia por abuso de autoridad contra el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra'.

Óscar Arriola y su vínculo con Andrés Hurtado

Si bien hasta la fecha no hay una investigación formal por parte de la Fiscalía contra el teniente general de la PNP, Óscar Arriola, en noviembre de 2024 salió a la luz una fotografía donde se le ve junto al presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, en Panamá.

Arriola recibió una condecoración por parte de Chibolín, quien hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía investiga a Jhonny Véliz

Al igual que Víctor Zanabria, el inspector general de la PNP, Jhonny Véliz está siendo investigado por la Fiscalía en relación con el caso "Los Waykis en la Sombra". El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ha iniciado una investigación preliminar contra él y otros altos mandos policiales.

Se les acusa de presunta obstrucción a la justicia al tomar medidas disciplinarias arbitrarias contra oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), como el coronel Harvey Colchado, con el objetivo de entorpecer las investigaciones relacionadas con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Harvey Colchado se pronuncia

En entrevista para La República, Colchado confirmó lo dicho en este informe, al precisar que la salida de Santiváñez no debió ser la única, sino también la del comando PNP. "No solo debe ser relevado el ministro, sino el alto mando policial (los generales Zanabria, Arriola y Veliz), quienes han obedecido y operativizado la mala estrategia policial contra la criminalidad, que ha llevado al calamitoso estado de desprotección de los ciudadanos (bodegueros, transportistas, profesores, polleros, etc)", precisó.