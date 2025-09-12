HOYSuscripcion LR Focus

Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Política

Victor Zanabria: Poder Judicial aprueba suspensión de 18 meses contra el comandante general de la PNP

El ahora suspendido comandante general de la PNP es acusado de ordenar trabajos de albañilería con personal policial en una obra de la Región Policial Arequipa, desviando fondos públicos.

Medida que suspende a Zanabria se dictó desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa | Composición: LR
Medida que suspende a Zanabria se dictó desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa | Composición: LR

Suspendido. La Corte Superior de Justicia de Arequipa anunció, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, fue suspendido de su cargo por 18 meses. La medida fue dictada por la jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, quien acogió el pedido del Ministerio Público. La fiscalía solicitó la suspensión de derechos de Zanabria en el marco del caso “Policías Albañiles”, en el que se le investiga por los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.

De acuerdo con la investigación fiscal, en 2020, cuando Zanabria era jefe de la PNP en Arequipa, habría ordenado a efectivos policiales realizar labores de albañilería en una obra dentro de las instalaciones de la Región Policial Arequipa. El uso indebido de personal policial habría permitido el desvío y la apropiación de fondos destinados a dicha construcción.

Tuit realizado por la Corte Superior de Justicia de Arequipa | Fuente: X-@CorteArequipa

Tuit realizado por la Corte Superior de Justicia de Arequipa | Fuente: X-@CorteArequipa

Fue ante esta situación que el Ministerio Público presentó el pedido para que Zanabria sea suspendido de su puesto a cargo de la institución policial. Según el relato de los denunciantes, Zanabria se acercó a Claudia Del Castillo para pedirle efectivos del Escuadrón Verde que tengan experiencia en construcción. "Se acercaron a la formación por la parte posterior el General Víctor Zanabria Angulo y del coronel Francis Alarcón Gallegos, que solicite entre todo mi personal voluntarios que sepan labores de construcción albañilería, electricidad gasfitería, y en ese momento 15 suboficiales levantaron la mano", contó Del Castillo en su momento.

También señaló que, al solicitarle explicaciones al general de aquel momento, este le respondió que únicamente seguía órdenes. Del Castillo sostiene que jamás tuvo conocimiento de las labores que desempeñarían los jóvenes voluntarios: "Ahí el General les indicó que a partir del día siguiente no iban a formar, no iban a hacer servicio (…) Le pregunté si lo va a regularizar con un documento, me indicó que debo acatar las órdenes verbales y me preguntó "si tenía miedo", y le indique “comprendido mi general”", declaró entonces.

Víctor Zanabria es suspendido: ¿Quién asume la dirección general de la PNP?

Ante la suspensión realizada a Zanabria, el cargo de comandante general sería asumido por el jefe del Estado Mayor General de la PNP. En este caso, dicho puesto lo ocupa el general PNP Óscar Arriola. Su oficialización como nuevo comandante general de la PNP debe ser oficializada por el Ministerio del Interior, cartera actualmente liderada por Carlos Malaver.

Arriola no está libre de polémicas. En julio de 2023, Arriola fue cuestionado por posar en una fotografía junto a Flor de los Milagros Contreras, una de las figuras más visibles de la agrupación de ultraderecha conocida como La Resistencia, organización investigada por la Fiscalía de la Nación debido a sus agresiones contra políticos y medios de comunicación. La imagen fue tomada durante el pasacalle por el 40.º aniversario de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

