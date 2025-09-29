HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Marcha "Gen Z", hackeo a Diario El Peruano y 93% rechaza a Dina Boluarte | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

+Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

La conductora de Sin Guion criticó a la Policía Nacional del Perú por haber agredido a una anciano de 69 años mientras protestaba de manera pacífica.

Rosa María Palacios criticó a la PNP por ataques contra un anciano de 69 años. Foto: Composición/LR
Rosa María Palacios criticó a la PNP por ataques contra un anciano de 69 años. Foto: Composición/LR

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la agresión que realizó la Policía Nacional del Perú (PNP) a un anciano de 69 años durante las manifestaciones contra el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte. En ese sentido, Palacio criticó el actuar injustificado de la PNP en la marcha de la 'Generación Z' el último sábado 27 de septiembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"La peor parte se la llevan a veces los transeúntes. Es una agresión policial en toda la línea. Las imágenes (muestran) cómo a una persona que iba con su bolsita de la tercera edad, es un anciano. El policía le mete un palazo en la cara y le rompe la nariz. Es rescatado por los manifestantes, pero le rompen la nariz a este pobre hombre, pero con total alevosía. Miren, estaba tratando de pasar y pum, le cae en la cara", expresó.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Anciano golpeado en la nariz por policía presenta contusiones en el rostro y denunciará a la PNP

lr.pe

Asimismo, Palacios recordó que la PNP solo puede hacer el uso de la fuerza cuando tiene que defenderse de una agresión inminente, real, presente, o a las personas que está resguardando. Sin embargo, resaltó que la norma no establece que deba "agarra a palazos a un viejito". Además, cuestionó el comunicado de la PNP en el que anuncian que investigarán los hechos contra el adulto mayor.

"Eso es lo que dice la norma. No dice que agarres a palazos a un viejito y le rompas la nariz. El viejito con su bolsita estaba cruzando. Trataba de cruzar la pista con su bolsita y pum, le rompe. Porque sí, porque sí. Ya está la nariz rota", enfatizó.

"¿Cómo será de espantoso lo que acaban de ver? Que ayer la Policía Nacional ha sacado un comunicado diciendo que van a hacer una investigación (…) Protestar es un derecho, un derecho ciudadano. ¿Por qué una persona mayor no puede ir a una protesta?¿Porque ustedes le van a meter un palazo?", acotó.

PUEDES VER: Denuncian que PNP ingresó a comunidad Cantagallo con lacrimógenas: comunero fue herido con perdigón

lr.pe

Rosa María Palacios criticó a la PNP por actuar contra periodistas

Por otro lado, la conductora se refirió a la represión de la PNP contra los periodistas, quienes denunciaron que se les quitó el teléfono y los botaron del lugar donde cubrían las marchas.

"Lo que no quiere la Policía Nacional por órdenes superiores es fotografías, registro. No quiere que vean cómo le pegan al Nacional por órdenes superiores, es fotografías, registro. No quiere que vean cómo le pegan al Pero ante esas imágenes es imposible negar. Eso es lo que hace la policía. No quieren registro, no quieren que se vea lo que están haciendo y por esa razón los periodistas vamos a seguir ahí al pie del cañón porque tiene que verse lo que están haciendo una y otra vez", dijo.

"No les gusta, qué pena, pero mientras se vea lo que están haciendo, queda claro que luego tendrán que pagar las consecuencias por lo que están haciendo", agregó.

Notas relacionadas
Rosa María Palacios sobre desaprobación de la gestión de López Aliaga: "Se lo ha ganado a pulso"

Rosa María Palacios sobre desaprobación de la gestión de López Aliaga: "Se lo ha ganado a pulso"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

LEER MÁS
Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

LEER MÁS
Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

LEER MÁS
Cardenal Carlos Castillo califica de irresponsable al Gobierno de Boluarte por aumento de inseguridad en el Perú

Cardenal Carlos Castillo califica de irresponsable al Gobierno de Boluarte por aumento de inseguridad en el Perú

LEER MÁS
Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota