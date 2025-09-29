Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la agresión que realizó la Policía Nacional del Perú (PNP) a un anciano de 69 años durante las manifestaciones contra el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte. En ese sentido, Palacio criticó el actuar injustificado de la PNP en la marcha de la 'Generación Z' el último sábado 27 de septiembre.

"La peor parte se la llevan a veces los transeúntes. Es una agresión policial en toda la línea. Las imágenes (muestran) cómo a una persona que iba con su bolsita de la tercera edad, es un anciano. El policía le mete un palazo en la cara y le rompe la nariz. Es rescatado por los manifestantes, pero le rompen la nariz a este pobre hombre, pero con total alevosía. Miren, estaba tratando de pasar y pum, le cae en la cara", expresó.

Asimismo, Palacios recordó que la PNP solo puede hacer el uso de la fuerza cuando tiene que defenderse de una agresión inminente, real, presente, o a las personas que está resguardando. Sin embargo, resaltó que la norma no establece que deba "agarra a palazos a un viejito". Además, cuestionó el comunicado de la PNP en el que anuncian que investigarán los hechos contra el adulto mayor.

"Eso es lo que dice la norma. No dice que agarres a palazos a un viejito y le rompas la nariz. El viejito con su bolsita estaba cruzando. Trataba de cruzar la pista con su bolsita y pum, le rompe. Porque sí, porque sí. Ya está la nariz rota", enfatizó.

"¿Cómo será de espantoso lo que acaban de ver? Que ayer la Policía Nacional ha sacado un comunicado diciendo que van a hacer una investigación (…) Protestar es un derecho, un derecho ciudadano. ¿Por qué una persona mayor no puede ir a una protesta?¿Porque ustedes le van a meter un palazo?", acotó.

Rosa María Palacios criticó a la PNP por actuar contra periodistas

Por otro lado, la conductora se refirió a la represión de la PNP contra los periodistas, quienes denunciaron que se les quitó el teléfono y los botaron del lugar donde cubrían las marchas.

"Lo que no quiere la Policía Nacional por órdenes superiores es fotografías, registro. No quiere que vean cómo le pegan al Nacional por órdenes superiores, es fotografías, registro. No quiere que vean cómo le pegan al Pero ante esas imágenes es imposible negar. Eso es lo que hace la policía. No quieren registro, no quieren que se vea lo que están haciendo y por esa razón los periodistas vamos a seguir ahí al pie del cañón porque tiene que verse lo que están haciendo una y otra vez", dijo.

"No les gusta, qué pena, pero mientras se vea lo que están haciendo, queda claro que luego tendrán que pagar las consecuencias por lo que están haciendo", agregó.