De los 15 suboficiales que denunciaron al actual comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, de presuntamente hacerlos trabajar como albañiles en horario laboral, seis fueron aceptados como testigos protegidos y ya declararon ante la Fiscalía. Así lo reveló un reportaje de Panorama que mostró como los agentes PNP revelan mayores detalles del caso con la voz distorsionada y el rostro cubierto para evitar ser identificados.

En la sesión con la Fiscalía, los testigos confirmaron conocer a Zanabria Angulo cuando este se desempeñaba como jefe de la macro región policial Arequipa en el 2020. Fue con ese cargo que les ordenó, según cuentan, realizar actividades de albañilería que, evidentemente, nada tenían que ver con la labor policial que debían cumplir.

Así fue cómo los policías empezaron a trabajar como albañiles en horario laboral

Según su relato, en el 2020, Zanabria se acercó a la mayor Claudia Del Castillo para pedirle efectivos del Escuadrón Verde que tengan experiencia en construcción.

"Se acercaron a la formación por la parte posterior el General Víctor Zanabria Angulo y del coronel Francis Alarcón Gallegos, que solicite entre todo mi personal voluntarios que sepan labores de construcción albañilería, electricidad gasfitería, y en ese momento 15 suboficiales levantaron la mano", contó Del Castillo.

Asimismo, indicó que cuando le pidió explicaciones al entonces general, él le dijo que solo cumplía ordenes. Del Castillo asegura que ella nunca supo el trabajo que realizarían los jóvenes voluntarios. "Ahí el General les indicó que a partir del día siguiente no iban a formar, no iban hacer servicio (…) Le pregunté si lo va regularizar con un documento, me indicó que debo acatar las órdenes verbales y me preguntó "si tenía miedo", y le indique “comprendido mi general”", declaró.

Fue así que empezaron a trabajar como albañiles, rompiendo pisos, cargando herramientas, en horario estricto, sin embargo, en la documentación supuestamente cumplían sus labores regulares de lucha contra el crimen.

Según Del Castillo, Zanabria le ordenó que a los 15 suboficiales les colocara el rol de servicio de SECPAPIE (patrullaje a pie) como trabajos de Inteligencia operativa, a fin que tengan derecho al rancho (comida).

"Hay documento oficial que dice Palacios Obregón se encuentra en el puesto tal, pero se encontraba en verdad cargando ladrillos. (¿Hay papeles decían estaban en calle?) Hay una lista que dice que cada policía estaba en calle", informó José Palacios, abogado de los policías en calidad de testigos protegidos.