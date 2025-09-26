HOYSuscripcion LR Focus

Rosa María Palacios sobre desaprobación de la gestión de López Aliaga: "Se lo ha ganado a pulso"

La periodista recordó que el alcalde de Lima figura entre los burgomaestres con mayor rechazo en Sudamérica, con un 56% de desaprobación.

Rosa María Palacios comenta la baja aprobación del alcalde de Lima. Foto: composición LR
Rosa María Palacios comenta la baja aprobación del alcalde de Lima. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien a pesar de que la muerte de José Miguel Castro se ha confirmado de que fue un suicidio, insiste en que ha sido un asesinato, pese al parte policial. Además, recordó que según las declaraciones de la viuda de Castro, este le temía al alcalde de Lima.

"Lamentablemente, de José Miguel Castro. Como les mencionaba al inicio del programa, Epicentro ha obtenido un documento policial que establece que en este caso se trata de un suicidio. Esto es lo que declaró el señor Rafael López Aliaga, quien, una vez más, parece tener una obsesión conmigo y se refiere a mí en términos insultantes", señaló.

Rafael López Aliaga figura en el ranking de alcaldes con mayor desaprobación de Sudamérica, según CB Consultoría

Asimismo, mencionó el último ranking de CB Consultoría, que ubica al alcalde de Lima como uno de los alcaldes con mayor desaprobación a nivel de Sudamérica. Palacios, aseguró que López Aliaga se ha buscado que la gente le tenga ese nivel de rechazo por sus declaraciones y errores de su gestión.

"López Aliaga es en este momento, en el ranking de alcaldes, uno de los que tiene mayor desaprobación en Sudamérica. Mayor desaprobación con 56% de rechazo. Hay más rechazados: la alcaldesa de Caracas se lleva el premio con 60.7%, el alcalde de Asunción, Paraguay, 62%, y el alcalde de La Paz con 78.5%. Y luego viene el titular de Lima. Solito se lo ha ganado a pulso. A pulso", sostuvo.

Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Tomás Gálvez aparta a fiscales de los casos relacionados con el ministro Santiváñez y Dina Boluarte

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo "temía" que López Aliaga lo "dañara"

Exjefe de la Policía acusa a Juan José Santiváñez de pasarlo al retiro por buscar a "El Monstruo"

Tomás Gálvez se reúne con José Jerí y Eduardo Arana

Poder Judicial dicta prisión preventiva a joven de la 'Generación Z' que participó en protesta pese a presentar arraigo

MTC denunciará a Martín Vizcarra por deuda de $100 millones que generó el caso Kuntur Wasi al Estado

