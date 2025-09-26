Rosa María Palacios sobre desaprobación de la gestión de López Aliaga: "Se lo ha ganado a pulso"

Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien a pesar de que la muerte de José Miguel Castro se ha confirmado de que fue un suicidio, insiste en que ha sido un asesinato, pese al parte policial. Además, recordó que según las declaraciones de la viuda de Castro, este le temía al alcalde de Lima.

"Lamentablemente, de José Miguel Castro. Como les mencionaba al inicio del programa, Epicentro ha obtenido un documento policial que establece que en este caso se trata de un suicidio. Esto es lo que declaró el señor Rafael López Aliaga, quien, una vez más, parece tener una obsesión conmigo y se refiere a mí en términos insultantes", señaló.

Asimismo, mencionó el último ranking de CB Consultoría, que ubica al alcalde de Lima como uno de los alcaldes con mayor desaprobación a nivel de Sudamérica. Palacios, aseguró que López Aliaga se ha buscado que la gente le tenga ese nivel de rechazo por sus declaraciones y errores de su gestión.

"López Aliaga es en este momento, en el ranking de alcaldes, uno de los que tiene mayor desaprobación en Sudamérica. Mayor desaprobación con 56% de rechazo. Hay más rechazados: la alcaldesa de Caracas se lleva el premio con 60.7%, el alcalde de Asunción, Paraguay, 62%, y el alcalde de La Paz con 78.5%. Y luego viene el titular de Lima. Solito se lo ha ganado a pulso. A pulso", sostuvo.