Piura: caen presuntos extorsionadores cuando cobraban S/150 de “inicial” barbería

Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura detuvieron a dos sujetos cuando estos se disponían a, presuntamente, a cobrar cupos a una barbería. Los intervenidos formarían parte del grupo criminal ‘La Banda del Maldito Fresa del Tren de Aragua’.

Según el reporte policial, la intervención se realizó a las 6:30 p.m. del sábado 27 de septiembre en el cruce de las avenidas Marcavelica y Grau en el distrito de Veintiséis de Octubre, en inmediaciones de la barbería víctima de las extorsiones.

Los sujetos de nacionalidad extranjera fueron identificados como Douglas Jesús L. F. y Miguel Angel P. M. Estos habían llegado hasta el lugar para exigir el pago de 150 soles como "inicial" y un monto 100 soles como cuota semanal.

A los sujetos se les incautó un paquete que en su interior contenía hierba color verde con características similares al cannabis sativa, dos equipos celulares, de marcas iPhone y Galaxy, además de dos motocicletas de placas 9356-NP y 0923-LC.

Ambos ciudadanos extranjeros fueron trasladados a las instalaciones de la Divincri Piura donde se encuentran detenidos mientras continúan las investigaciones.