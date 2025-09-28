HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Sociedad

Piura: caen presuntos extorsionadores cuando cobraban S/150 de “inicial” barbería

Los detenidos son extranjeros y formarían parte de ‘La banda del maldito Fresa del Tren de Aragua’.

Detenidos también habrían exigido 100 soles semanales a extorsionado. Foto: PNP
Detenidos también habrían exigido 100 soles semanales a extorsionado. Foto: PNP

Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura detuvieron a dos sujetos cuando estos se disponían a, presuntamente, a cobrar cupos a una barbería. Los intervenidos formarían parte del grupo criminal ‘La Banda del Maldito Fresa del Tren de Aragua’.

Según el reporte policial, la intervención se realizó a las 6:30 p.m. del sábado 27 de septiembre en el cruce de las avenidas Marcavelica y Grau en el distrito de Veintiséis de Octubre, en inmediaciones de la barbería víctima de las extorsiones.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Delincuentes disparan y dejan herido a mototaxista durante violento asalto en Piura: familia exige justicia

lr.pe

Los sujetos de nacionalidad extranjera fueron identificados como Douglas Jesús L. F. y Miguel Angel P. M. Estos habían llegado hasta el lugar para exigir el pago de 150 soles como "inicial" y un monto 100 soles como cuota semanal.

A los sujetos se les incautó un paquete que en su interior contenía hierba color verde con características similares al cannabis sativa, dos equipos celulares, de marcas iPhone y Galaxy, además de dos motocicletas de placas 9356-NP y 0923-LC.

Ambos ciudadanos extranjeros fueron trasladados a las instalaciones de la Divincri Piura donde se encuentran detenidos mientras continúan las investigaciones.

Notas relacionadas
“Si tengo que morir por defender mi territorio, lo haré”: la lucha de lideresas indígenas en contra de la ilegalidad y contaminación

“Si tengo que morir por defender mi territorio, lo haré”: la lucha de lideresas indígenas en contra de la ilegalidad y contaminación

LEER MÁS
FILO, feria que reúne en un mismo lugar lo mejor de la gastronomía, música y tradición, llega a Piura

FILO, feria que reúne en un mismo lugar lo mejor de la gastronomía, música y tradición, llega a Piura

LEER MÁS
Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Así fue la amenaza de El 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

Así fue la amenaza de El 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

LEER MÁS
Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Sociedad

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota