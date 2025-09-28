Piura: caen presuntos extorsionadores cuando cobraban S/150 de “inicial” barbería
Los detenidos son extranjeros y formarían parte de ‘La banda del maldito Fresa del Tren de Aragua’.
- “Si tengo que morir por defender mi territorio, lo haré”: la lucha de lideresas indígenas en contra de la ilegalidad y contaminación
- FILO, feria que reúne en un mismo lugar lo mejor de la gastronomía, música y tradición, llega a Piura
Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura detuvieron a dos sujetos cuando estos se disponían a, presuntamente, a cobrar cupos a una barbería. Los intervenidos formarían parte del grupo criminal ‘La Banda del Maldito Fresa del Tren de Aragua’.
Según el reporte policial, la intervención se realizó a las 6:30 p.m. del sábado 27 de septiembre en el cruce de las avenidas Marcavelica y Grau en el distrito de Veintiséis de Octubre, en inmediaciones de la barbería víctima de las extorsiones.
TE RECOMENDAMOS
Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
PUEDES VER: Delincuentes disparan y dejan herido a mototaxista durante violento asalto en Piura: familia exige justicia
Los sujetos de nacionalidad extranjera fueron identificados como Douglas Jesús L. F. y Miguel Angel P. M. Estos habían llegado hasta el lugar para exigir el pago de 150 soles como "inicial" y un monto 100 soles como cuota semanal.
A los sujetos se les incautó un paquete que en su interior contenía hierba color verde con características similares al cannabis sativa, dos equipos celulares, de marcas iPhone y Galaxy, además de dos motocicletas de placas 9356-NP y 0923-LC.
Ambos ciudadanos extranjeros fueron trasladados a las instalaciones de la Divincri Piura donde se encuentran detenidos mientras continúan las investigaciones.