María del Pilar Riofrío: “El MUCEN es un espacio de diálogo”

El circuito artístico y cultural local, en contra de lo que pudiera creerse debido a cómo van las cosas en Perú y en el mundo, viene atravesando realmente un buen momento. A saber, de 20 exposiciones/actividades culturales/etc., por poner una cifra al azar, solo un par estarían por debajo de lo esperado. Esto no es un rumor o una buena impresión al paso, es una realidad que debemos subrayar, puesto que este buen momento viene pautado por la presencia de un público joven, es decir, por el relevo de una generación que abrazó la cultura como un modo de vida y no como una extravagancia.

En este escenario, La República viene siendo testigo, desde hace un buen tiempo, de la dinámica cultural del Museo Central, MUCEN, del Banco Central de Reserva del Perú. Pensemos en su sala de exposiciones temporales (por aquí vimos la consolidación de artistas como Felipe Coaquira y Chonon Bensho), en su pinacoteca y en sus concursos nacionales de pintura (María Fernanda Laso y Verona Penagos, entre las últimas ganadoras saludadas por el público; dato curioso: no pocos artistas quieren participar en este concurso, pero no tanto por el monto pecuniario del premio, sino por el prestigio que significa exponer en el MUCEN). Tres ejemplos que nos hablan de la vitalidad que suscita un espacio inaugurado en 1982 y que desde entonces está en la memoria emocional de muchos. De lo canónico a lo contemporáneo, sin ruido en la transmisión, clara señal de que las cosas están funcionando.

Para saber más de esta dinámica y de la importancia de la cultura hoy en día, La Republica conversó con María del Pilar Riofrío, directora del MUCEN.

-En las actividades y en las exposiciones del MUCEN, vemos muchísimos jóvenes. Es innegable que es un espacio muy vital.

-Hemos invertido mucho en que el museo sea un espacio amable, amigable, donde sientas que vives una experiencia entretenida, de aprendizaje, lo cual se ha consolidado a través de una programación educativa muy continua, muy especializada con metodologías de mediación cultural. Además, hemos venido perfeccionando y mejorando nuestros programas educativos, trabajando muy de la mano con la comunidad docente. Es más, creamos el Concurso Docente Innovador MUCEN, que ya va en su quinta edición y que nos permite llevar el MUCEN al aula. Esto es un gran logro. También trabajamos con la comunidad de artistas, que elaboran sus propuestas en base a la colección del MUCEN.

-¿A qué crees que se deba la respuesta del público?

-El MUCEN es un espacio de diálogo. Hay una necesidad de la gente de conversar con la cultura. Nos enfocamos en que tú puedas tener una experiencia, en la cual vienes y conversas con un mediador o dejas un comentario o participas. Buscamos que el visitante tenga un rol más activo. Por ejemplo, el mapa de experiencias que entregamos, te permite escribir un comentario y la respuesta del público siempre ha sido positiva porque necesitamos espacios donde expresarnos y donde opinar. Cada persona trae un conocimiento, el cual es incorporado al museo.

Pinacoteca. Imagen: MUCEN.

-Todas las salas del museo tienen su atractivo, pero la sala del primer piso se ha vuelto muy protagónica.

-Al ser la primera sala a la que uno ingresa al museo, definitivamente, genera un primer interés. Más que tener mucha intervención curatorial, ha habido algunos guiños: tienes una obra de arte contemporáneo dialogando con la cerámica shipibo-konibo, también la obra “Cosmovisión bora” de Víctor Churay, que estaba en el primer piso y ahora está en la pinacoteca. Es una obra central en varios de nuestros programas educativos, porque es tan contemporánea en producción con otras obras de este espacio.

-Se le da entonces una mirada actual.

-Hemos querido darle esa mirada contemporánea al acortar distancias históricas, incluso si te enfrentas a cómo presentas el antiguo Perú para que se sienta relevante en el presente. Todos estos ejercicios curatoriales los hemos trabajado mucho a nivel de exposiciones temporales.

-Como se vio en la exposición Mundo Vicús.

-Así es. Pensamos mucho en por qué es relevante ahora algo que ocurrió hace 1500 años, en cómo conecto con la parte humana, ya que fueron los antiguos peruanos los que celebraban estas fiestas y rituales funerarios; de alguna manera, es volver a presentarlo no como un objeto que no tiene significado para ti, sino conociendo a las personas detrás de esas creaciones y que enfrentaron retos, no como los que enfrentamos nosotros ahora, pero sí a nivel de las emociones. Estos ejercicios de traer el pasado al presente a través del diálogo con otros recursos artísticos o visuales o musicales, sí nos han importado mucho.

Elenco de danzas típicas. Foto: MUCEN.

-El Concurso Nacional de Pintura del BCRP no solo está consolidado, sino también genera discusión en el circuito. Eso es importante.

-Se crea este concurso en 2009 y las propuestas que llegan son de una técnica mixta que ya no entraban en categorías, por así decirlo. Estamos en un momento en el cual el arte ha cambiado, es versátil, flexible. Lo que ha hecho el museo es incorporar esos nuevos lenguajes. Lo importante es entender que hay una discusión alrededor y que formamos parte de un ecosistema en el cual estamos pensando de forma colectiva ciertos temas de arte.

-Instituciones como el MUCEN cumplen una función, ya que la educación artística en Perú no está desarrollada.

-La educación artística a nivel nacional no es un área a la que se le ha dado prioridad. Y los museos, los espacios culturales, los artistas, debemos ser un aliado fundamental en fortalecer esa área. Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general. Los museos de arte debemos quitarnos el gorrito de que aquí solo vienen los profesores de arte o de historia. Tenemos que abrir las puertas a un conocimiento interdisciplinario. ¿Por qué no el profesor de matemáticas puede venir a hacer su clase con obras de arte de diferentes tiempos? Es cuestión de enfrentarlo de forma muy creativa y también de rescatar conocimientos o saberes que se encuentran en obras o bienes culturales de diferentes tiempos. Entonces, creo que el museo, si bien tiene un papel muy importante en la formación de la educación artística, excede también lo artístico y es un repositorio visual de la cultura material e inmaterial, pero también de conocimientos transversales si hablamos de tecnología, por ejemplo, si hablamos de literatura, filosofía y ciencias naturales.

“Historia de sonata en el reyno Viringo” de Felipe Coaquira. Imagen: MUCEN.

-Para estos tiempos confusos, ¿crees que la cultura tiene una función?

-Yo creo que el impacto de una experiencia cultural tiene diversas capas, como ondas de reflexión en una persona o en un grupo. Para algunos, una experiencia cultural puede tener un momento de emoción que te dura 30 minutos y marca la carrera que quieres estudiar y cambia el futuro de tu vida. Lo difícil de la experiencia cultural es medir, tener indicadores que te digan en qué grado impacta en la vida personal. Ese es evidentemente el reto que enfrentamos todas las instituciones culturales del Perú y del mundo. Las personas que estamos en el sector cultural, entendemos la cultura como el cuarto pilar del desarrollo humano. Sin embargo, siempre ha sido un reto que el sector cultural en Perú y en el mundo compruebe la necesidad de que el arte y la cultura sean parte de la vida y la formación de las personas.

-O sea, que no sea una excentricidad.

-Exacto, nosotros entendemos la cultura como un derecho también y como una aliada de la educación, pero no de la educación estrictamente formal, sino en el entendimiento de que como personas aprendemos todos los días desde los cero años hasta que hasta que se acaba nuestra vida. Los museos se conciben como espacios de encuentro, de diálogo y de comunidad.

Datos:

-Lo que se viene. Desde hace dos años, se está trabajando en un guion para un proyecto de renovación museográfica, el cual permitirá hacer más evidente la riqueza del MUCEN.

-Próxima exposición: Soy Tierra, soy Raíz de Ariana Macedo. De la quincena de mayo a septiembre.