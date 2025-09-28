HOYSuscripcion LR Focus

Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

El portal oficial del diario El Peruano fue vulnerado por el grupo de hackers Deface Perú, que reemplazó la página con un mensaje político en el que acusan a las autoridades de ignorar al pueblo y advierten que continuarán con sus ataques.

Diario El Peruano fue hackeado. Foto: composición LR
Diario El Peruano fue hackeado. Foto: composición LR

El portal institucional del diario oficial El Peruano amaneció este domingo 28 de setiembre intervenido por un grupo de hackers que se identificó como Deface Perú. En la página, que normalmente alberga las publicaciones oficiales del Estado, apareció un fondo negro con letras verdes que contienen mensajes de protesta y críticas directas al Gobierno de Dina Boluarte.

"Nos están viendo. Nos están escuchando. Y no vamos a callar. Ustedes ignoran al pueblo, pero el pueblo no los ignora a ustedes. Cada bala disparada, cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar. No representamos partidos. No seguimos banderas. No obedecemos al poder. Somos la sombra de la memoria, la voz que no pueden silenciar, el eco digital del Perú real. Este es un mensaje, no una amenaza. Es un aviso, no una súplica", se lee en la web.

Captura de la página principal del Diario Oficial El Peruano tras hackeo.

Captura de la página principal del Diario Oficial El Peruano tras hackeo.

"Cambien... o los cambiaremos. Despierten... o los despertaremos. Por cada injusticia, responderemos. Por cada herida al pueblo, dejaremos una cicatriz en sus sistemas.
Esto no ha terminado. Esto apenas comienza. En nombre de los que ya no pueden hablar, y de los que siguen luchando. Este acto es por ellos. Este acto es por todos", agregaron.

Noticia en desarrollo...

