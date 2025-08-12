Feriado en Perú este 13 de agosto: ¿qué se celebra y en qué región aplica?

El 13 de agosto de cada año será un feriado no laborable en la región de Loreto. Esta decisión se toma en conmemoración de la certificación oficial del río Amazonas como una de las siete maravillas naturales del mundo. El respaldo para esta medida proviene de un informe técnico y legal emitido en 2012, que destaca la relevancia de esta fecha dentro de la celebración de la Semana Turística de la región.

El 13 de julio de 2012, el asesor externo de la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DIRCETURA) emitió una recomendación a través del Informe Legal N.º 060-2012-DIRCETURA-OAJ/RTP, sugiriendo que el 13 de agosto fuera declarado feriado no laborable.

Esta recomendación fue respaldada el 16 de julio de 2012 por la Directora Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, quien emitió una opinión técnica al Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Regional de Loreto, Ing. Carlos Vela. Finalmente, la medida fue oficializada en la Ordenanza Regional N.º 010-2012-GLR-CR.

Feriado en Perú este 13 de agosto: ¿qué se celebra?

El 13 de agosto se ha establecido como un día no laborable para el sector público en Loreto. En consecuencia, los empleadores públicos deberán compensar o reponer esta jornada según las disposiciones laborales vigentes.

De esta forma, Loreto celebrará este día histórico, destacando la importancia del Amazonas y promoviendo la identidad cultural de la región.

Feriados en Perú para 2025, según El Peruano

30 de agosto: Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América.

8 de octubre: Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.

25 de diciembre: Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

Días no laborables 2025 y el primero del 2026

26 de diciembre: Día no laborable decretado tras Navidad, para fomentar el turismo interno y el descanso.

2 de enero 2026: Día no laborable para prolongar el feriado de Año Nuevo.

