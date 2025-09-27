Marcha 'Generación Z': Un adulto mayor y una mujer resultan heridos tras represión de la PNP
Los enfrentamientos ocurrieron en el frontis del Congreso de la República. La Policía Nacional utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, quienes venían protestando pacíficamente.
Un adulto mayor y una mujer resultaron heridos durante la represión policial registrada en la tercera fecha de la llamada marcha de la “Generación Z”, que este sábado 27 de septiembre logró avanzar hasta el frontis del Congreso de la República. Los enfrentamientos se produjeron luego de que efectivos de la Policía Nacional emplearan bombas lacrimógenas, perdigones y golpes para dispersar a los manifestantes.
Noticia en desarrollo...