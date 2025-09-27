Marcha 'Generación Z': Un adulto mayor y una mujer resultan heridos tras represión de la PNP

Un adulto mayor y una mujer son los primeros heridos reportados tras la represión de la PNP. Créditos: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

Un adulto mayor y una mujer resultaron heridos durante la represión policial registrada en la tercera fecha de la llamada marcha de la “Generación Z”, que este sábado 27 de septiembre logró avanzar hasta el frontis del Congreso de la República. Los enfrentamientos se produjeron luego de que efectivos de la Policía Nacional emplearan bombas lacrimógenas, perdigones y golpes para dispersar a los manifestantes.

Noticia en desarrollo...