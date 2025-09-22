HOYSuscripcion LR Focus

Política

Pedro Castillo: presentan nuevo habeas corpus solicitando la liberación del expresidente

La defensa de Pedro Castillo presentó un hábeas corpus alegando que el delito de conspiración ya fue archivado y no puede sumarse al juicio por rebelión.

Un nuevo habeas corpus fue presentado buscando la libertad de Pedro Castillo | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Un nuevo habeas corpus fue presentado buscando la libertad de Pedro Castillo | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Un nuevo habeas corpus se ha presentado a favor de Pedro Castillo, el expresidente recluido en el penal de Barbadillo. El recurso fue interpuesto por el abogado Eduardo Pachas, quien anteriormente fue parte del equipo legal del exmandatario, ante la Corte Superior de Justicia. Pachas alega que se está vulnerando el principio de cosa juzgada al delito de conspiración que sería atribuido a Castillo por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario intentó cerrar el Congreso.

Según la defensa, el delito de conspiración ya había sido investigado y archivado por el Ministerio Público, pero en una reciente audiencia la Sala Penal Suprema decidió plantear que se acumule ese cargo junto con el de rebelión. Para el abogado, esa decisión es ilegal porque el fiscal nunca incluyó la conspiración en su acusación final, presentada en 2023.

Extractos del habeas corpus presentado a favor de Pedro Castillo | Foto: LR.

Extractos del habeas corpus presentado a favor de Pedro Castillo | Foto: LR.

El hábeas corpus sostiene que un juez no puede reabrir un delito ya archivado ni reemplazar las funciones del fiscal. Además, advierte que se estaría intentando imponer una condena de 34 años por conspiración sin que exista acusación fiscal que respalde ese pedido.

Por ello, la defensa solicita al tribunal que disponga que la Sala Penal Suprema se abstenga de imponer nuevas medidas contra Castillo por conspiración o de incorporarlo al proceso por rebelión. De aceptarse el pedido, Pachas explicó a La República que se cerraría la posibilidad de que ese cargo vuelva a ser utilizado en su contra y se dispondría la libertad del exmandatario, actualmente recluido de manera preventiva por el fallido intento de autogolpe de Estado.

Poder Judicial rechaza el último pedido de liberación contra Pedro Castillo

Mientras un nuevo pedido de libertad es presentado, otro fue rechazado. El juez supremo provisional, Edhin Campos Barranzuela, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido de la defensa de Pedro Castillo para poner fin a la prisión preventiva que cumple el exmandatario. La resolución, emitida el 17 de septiembre, respondió a la solicitud presentada el 4 de septiembre de 2025, en el marco de la investigación por el presunto delito de rebelión en perjuicio del Estado.

Según el fallo, la medida de prisión preventiva continúa siendo "idónea, necesaria y proporcional", pues persisten riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Campos precisó, además, que la audiencia para evaluar la prolongación de esta medida se realizó antes de que concluyera el plazo inicial y que la decisión de extenderla se tomó dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

La defensa de Castillo, sin embargo, había señalado supuestas irregularidades, como la falta de una denuncia constitucional debidamente sustentada por la Fiscalía, lo que habría afectado el principio de imputación. También cuestionaron que la extensión de la medida se resolviera después de vencido el plazo original. Frente a ello, el juez sostuvo que tales reclamos deben canalizarse mediante los mecanismos procesales correspondientes o acciones constitucionales, y aclaró que el cese de la prisión preventiva solo es posible si surgen nuevos elementos que evidencien la desaparición de los motivos que originaron la medida, permitiendo sustituirla por otra menos gravosa.

