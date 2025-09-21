Marcha de la 'Generación Z': así fue la represión con perdigones y gases lacrimógenos en manifestación

Las protestas continuarán hasta el domingo 21 de septiembre. Foto: Composición/LR

Las protestas continuarán hasta el domingo 21 de septiembre. Foto: Composición/LR

La marcha de la Generación Z. Miles de jóvenes se congregaron en diversas partes del Centro de Lima con un solo fin: protestar y exigir al Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso mayor seguridad, un mejor sistema de reforma de pensiones y justicia por las muertes en protestas en 2022 y 2023. Sin embargo, las respuestas no fueron las esperadas: represión con perdigones y gases lacrimógenos por parte de la PNP.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Ese tipo de respuestas a sus peticiones estaba mapeado en su organización. Los gremios, colectivos y adolescentes se distribuyeron tareas como primeros auxilios, desactivación de bombas lacrimógenas y apoyo para los heridos.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Unión. Así, los jóvenes se distribuyeron por diversas partes para protestar y se organizaron en caso haya represión policial. Y la hubo. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Las manifestaciones se realizaban de distintas maneras, una de ellas fue con carteles, en los que se recordaban las muertes en protestas contra el Gobierno.

Protesta. Con los efectivo policiales detrás, un ciudadanos sostiene un cartel contra el Gobierno. El joven le recordó al Estado las muertes en protestas en 2022 y 2023. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Las respuestas no tardaron en llegar. Se registró y difundió que en diferentes ocasiones la policía reprimió a los ciudadanos con bombas lacrimógenas y perdigones.

Represión. Policías armados fueron captados disparando contra los ciudadanos en las manifestaciones. En la noche del sábado 20 de septiembre, ciudadanos y periodistas fueron impactados por balas de perdigones. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

No obstante, los manifestantes continuaron y llevaban la bandera del Perú como un estandarte durante las manifestaciones.

En blanco y negro. La bandera del Perú continuaba flameando, pero esta vez sin sus colores y en manos de una ciudadana en busca de un mejor país. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

La presencia de los efectivos policiales no garantizaban ni transmitían seguridad. Inducían al miedo y al llanto. Las imágenes hablan por sí mismas.

Sienten temor y no seguridad. Ciudadanas se mostraron asustadas al lado de los policías armados que acompañaban las manifestaciones. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Pero la respuesta de las fuerzas del orden volvió a ser la misma.

La represión continuó. Efectivo policial es captado con arma alzada apuntando a su objetivo a disparar. Ello ocurrió en la Plaza de Armas de Lima. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Una y otra vez...

No solo fue vez. En distintas ocasiones, la PNP ha sido captada disparando contra los ciudadanos, a pesar de que en comunicados se excusan y dicen que solo "garantizar" la seguridad ciudadana. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Pero el mensaje continuaba siendo el mismo.