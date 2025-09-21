HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Marcha de la 'Generación Z': así fue la represión con perdigones y gases lacrimógenos en manifestación

Las protestas contra Dina Boluarte y Congreso se realizaron en medio de una gran represión policial en el Centro de Lima. Ciudadanos y periodistas resultaron heridos por disparos de perdigones.

Las protestas continuarán hasta el domingo 21 de septiembre. Foto: Composición/LR
Las protestas continuarán hasta el domingo 21 de septiembre. Foto: Composición/LR

La marcha de la Generación Z. Miles de jóvenes se congregaron en diversas partes del Centro de Lima con un solo fin: protestar y exigir al Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso mayor seguridad, un mejor sistema de reforma de pensiones y justicia por las muertes en protestas en 2022 y 2023. Sin embargo, las respuestas no fueron las esperadas: represión con perdigones y gases lacrimógenos por parte de la PNP.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Ese tipo de respuestas a sus peticiones estaba mapeado en su organización. Los gremios, colectivos y adolescentes se distribuyeron tareas como primeros auxilios, desactivación de bombas lacrimógenas y apoyo para los heridos.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios
Unión. Así, los jóvenes se distribuyeron por diversas partes para protestar y se organizaron en caso haya represión policial. Y la hubo. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Unión. Así, los jóvenes se distribuyeron por diversas partes para protestar y se organizaron en caso haya represión policial. Y la hubo. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Las manifestaciones se realizaban de distintas maneras, una de ellas fue con carteles, en los que se recordaban las muertes en protestas contra el Gobierno.

Protesta. Con los efectivo policiales detrás, un ciudadanos sostiene un cartel contra el Gobierno. El joven le recordó al Estado las muertes en protestas en 2022 y 2023. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Protesta. Con los efectivo policiales detrás, un ciudadanos sostiene un cartel contra el Gobierno. El joven le recordó al Estado las muertes en protestas en 2022 y 2023. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Las respuestas no tardaron en llegar. Se registró y difundió que en diferentes ocasiones la policía reprimió a los ciudadanos con bombas lacrimógenas y perdigones.

Represión. Policías armados fueron captados disparando contra los ciudadanos en las manifestaciones. En la noche del sábado 20 de septiembre, ciudadanos y periodistas fueron impactados por balas de perdigones. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Represión. Policías armados fueron captados disparando contra los ciudadanos en las manifestaciones. En la noche del sábado 20 de septiembre, ciudadanos y periodistas fueron impactados por balas de perdigones. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

No obstante, los manifestantes continuaron y llevaban la bandera del Perú como un estandarte durante las manifestaciones.

En blanco y negro. La bandera del Perú continuaba flameando, pero esta vez sin sus colores y en manos de una ciudadana en busca de un mejor país. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

En blanco y negro. La bandera del Perú continuaba flameando, pero esta vez sin sus colores y en manos de una ciudadana en busca de un mejor país. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

La presencia de los efectivos policiales no garantizaban ni transmitían seguridad. Inducían al miedo y al llanto. Las imágenes hablan por sí mismas.

Sienten temor y no seguridad. Ciudadanas se mostraron asustadas al lado de los policías armados que acompañaban las manifestaciones. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Sienten temor y no seguridad. Ciudadanas se mostraron asustadas al lado de los policías armados que acompañaban las manifestaciones. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Pero la respuesta de las fuerzas del orden volvió a ser la misma.

La represión continuó. Efectivo policial es captado con arma alzada apuntando a su objetivo a disparar. Ello ocurrió en la Plaza de Armas de Lima. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

La represión continuó. Efectivo policial es captado con arma alzada apuntando a su objetivo a disparar. Ello ocurrió en la Plaza de Armas de Lima. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Una y otra vez...

No solo fue vez. En distintas ocasiones, la PNP ha sido captada disparando contra los ciudadanos, a pesar de que en comunicados se excusan y dicen que solo "garantizar" la seguridad ciudadana. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

No solo fue vez. En distintas ocasiones, la PNP ha sido captada disparando contra los ciudadanos, a pesar de que en comunicados se excusan y dicen que solo "garantizar" la seguridad ciudadana. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Pero el mensaje continuaba siendo el mismo.

l mensaje es claro: ciudadanos exigen mayor seguridad y acción a la PNP. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

l mensaje es claro: ciudadanos exigen mayor seguridad y acción a la PNP. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Notas relacionadas
Marcha contra Boluarte y el Congreso: continúa la segunda jornada de protestas convocada por jóvenes y gremios

Marcha contra Boluarte y el Congreso: continúa la segunda jornada de protestas convocada por jóvenes y gremios

LEER MÁS
Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

LEER MÁS
Marcha de la Generación Z: PNP no reconoce ataque a manifestantes con perdigones

Marcha de la Generación Z: PNP no reconoce ataque a manifestantes con perdigones

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
5000 policías desplegados en las calles durante la marcha contra Boluarte y el Congreso

5000 policías desplegados en las calles durante la marcha contra Boluarte y el Congreso

LEER MÁS
Patricia Benavides se perfila como la "mejor opción" para asumir la fiscalía de la Nación

Patricia Benavides se perfila como la "mejor opción" para asumir la fiscalía de la Nación

LEER MÁS
Marcha de la Generación Z EN VIVO: HOY sigue la segunda jornada de protestas contra Dina Boluarte y Congreso

Marcha de la Generación Z EN VIVO: HOY sigue la segunda jornada de protestas contra Dina Boluarte y Congreso

LEER MÁS
Jueza de EEUU hace dura advertencia a los abogados del municipio de Lima

Jueza de EEUU hace dura advertencia a los abogados del municipio de Lima

LEER MÁS
D.E.S.A.: la ruta del dinero de la mafia de extorsionadores que conduce a Venezuela

D.E.S.A.: la ruta del dinero de la mafia de extorsionadores que conduce a Venezuela

LEER MÁS
Mirtha Vásquez: “A Keiko le pueden poner la chapa de la candidata de las AFP”

Mirtha Vásquez: “A Keiko le pueden poner la chapa de la candidata de las AFP”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota