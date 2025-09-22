Carlincatura desmiente las declaraciones de Canciller sobre expresidente detenido

En la Carlincatura de hoy, 22 de septiembre, se pone en entredicho la versión oficial del Gobierno respecto al encarcelamiento de Pedro Castillo. Mientras el canciller Elmer Schialer sostiene que el exmandatario fue sancionado conforme al debido proceso por un fallido golpe de Estado, Carlos Tovar contrasta esa afirmación con voces críticas del ámbito jurídico y de derechos humanos, que remarcan que la vacancia no alcanzó los votos requeridos y que la acusación por “alzamiento en armas” carece de sustento. Con ello, Carlín evidencia las contradicciones del discurso oficial.

