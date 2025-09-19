HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Política

Renovación Popular y su respaldo al pacto: anuncia apoyo a Fuerza Popular ante pedido de exclusión de la Fiscalía

Renovación Popular expresó su rechazo al requerimiento presentado ante la Corte Suprema por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que el partido Fuerza Popular sea declarado ilegal por presuntas acciones antidemocráticas.

Renovación Popular respalda a Fuerza Popular. Foto: LR
Renovación Popular respalda a Fuerza Popular. Foto: LR

En respaldo al pacto. Tras la presentación de un requerimiento ante la Corte Suprema por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar ilegal al partido Fuerza Popular y solicitar su exclusión de las elecciones generales de 2026, Renovación Popular manifestó su total rechazo a esta solicitud. Además, argumentó que esta medida representa un intento de bloquear o limitar la participación de diversas agrupaciones políticas en el proceso electoral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, enfatizó a través de un comunicado que defiende con firmeza el derecho de todos los peruanos a "elegir con total libertad" entre las opciones políticas que decidan postular en las elecciones.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

lr.pe

"Ni la Fiscalía ni ninguna otra entidad que no sea parte del sistema electoral debe impedir, ni limitar, esta libertad que es la base del sistema democrático nacional", se lee.

Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un requerimiento ante la Corte Suprema para solicitar que se declare la ilegalidad del partido Fuerza Popular y se ordene su exclusión de las elecciones generales de 2026. El fundamento de esta petición radica en que, según el Ministerio Público, dicha organización política habría infringido el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), por "desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales".

De acuerdo con fuentes consultadas, Fuerza Popular no solo ha impulsado discursos y acciones que afectan gravemente a instituciones del Estado, sino que también ha avalado prácticas asociadas a la violencia política. Se le acusa de haber transgredido de manera reiterada los derechos fundamentales de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

En ese contexto, la Fiscalía ha solicitado también el cierre de todos los locales partidarios a nivel nacional, así como la prohibición definitiva para que la organización pueda volver a inscribirse en el futuro. Para la Fiscalía estas acciones son necesarias para impedir que se sigan cometiendo actos que pongan en riesgo la estabilidad del sistema democrático.

Notas relacionadas
Gobierno de Boluarte respalda al fujimorismo y cuestiona a la Fiscalía por pedir la exclusión de Fuerza Popular

Gobierno de Boluarte respalda al fujimorismo y cuestiona a la Fiscalía por pedir la exclusión de Fuerza Popular

LEER MÁS
Fernando Llanos increpa a Rosangella Barbarán, impulsora de la Ley que favorece a las AFP: "Contésteme la pregunta"

Fernando Llanos increpa a Rosangella Barbarán, impulsora de la Ley que favorece a las AFP: "Contésteme la pregunta"

LEER MÁS
Reforma de pensiones se desarma: congresista Rosangella Barbarán propone restituir retiros del 95,5%

Reforma de pensiones se desarma: congresista Rosangella Barbarán propone restituir retiros del 95,5%

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exgerente de seguridad del Ministerio Público afirma que Delia Espinoza no bloqueó ingreso de Patricia Benavides a la Fiscalía

Exgerente de seguridad del Ministerio Público afirma que Delia Espinoza no bloqueó ingreso de Patricia Benavides a la Fiscalía

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

LEER MÁS
Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

Rafael López Aliaga pide que España vuelva a conquistar el Perú: "Aunque nos cueste la vida"

LEER MÁS
Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota