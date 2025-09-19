HOYSuscripcion LR Focus

Política

Exgerente de seguridad del Ministerio Público afirma que Delia Espinoza no bloqueó ingreso de Patricia Benavides a la Fiscalía

El exgerente de la Fiscalía aseguró que las imágenes difundidas por la prensa no corresponden al noveno piso de la Fiscalía y que Benavides vulneró los protocolos de seguridad al querer entrar a la FIscalía.

Delia Espinoza podría enfrentar una posible suspensión por presuntamente haber impedido la entrada de Benavides en la Fiscalía | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Delia Espinoza podría enfrentar una posible suspensión por presuntamente haber impedido la entrada de Benavides en la Fiscalía | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El exgerente de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio Público, Fernando Gabriel Ly Paz, envió una carta notarial a María Teresa Cabrera, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ponente de la propuesta de suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. En el documento, rechazó la versión difundida por diversos medios de comunicación que señalaba que Espinoza habría dado la orden de impedir el ingreso de Patricia Benavides a la institución el pasado 16 de junio.

Asimismo, Ly Paz subrayó que las fotografías difundidas en algunos canales de televisión, presentadas como parte de las instalaciones del Ministerio Público, no corresponden al noveno piso de la sede central de la institución y, por lo tanto, no son pertinentes para sustentar la versión difundida.

PUEDES VER: Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

El testimonio de Ly Paz resulta clave, pues —tal como precisa en la carta dirigida a Cabrera— él estuvo presente el 16 de junio, día en que Patricia Benavides irrumpió en la sede del Ministerio Público para intentar retomar la titularidad de la institución. Según relató, Benavides y su equipo de seguridad no siguieron los protocolos de identificación, lo que implicó que su ingreso no cumpliera con los reglamentos oficiales y, en consecuencia, vulnerara la seguridad del recinto.

La misiva del exgerente llega en un momento crucial, dado que Cabrera y los demás miembros de la JNJ han convocado a una votación para definir si Delia Espinoza será suspendida por seis meses, tras la acusación de incumplir las disposiciones que ordenaban la reposición de Patricia Benavides en el Ministerio Público.

PUEDES VER: Fiscalía cita los casos de ANTAURO, Refah Partisi y Batusana al pedir ilegalidad de Fuerza Popular

