Sociedad

Vía Expresa Lima Sur: Defensoría alerta congestión, falta de señalética y riesgo peatonal a días de su apertura

A pocos días de su inauguración, la nueva vía muestra fallas en infraestructura vial y accesibilidad, afectando especialmente a zonas escolares y personas con movilidad reducida. La Defensoría del Pueblo urge medidas correctivas para la obra.

Defensoría alerta deficiencias en Via Expresa Lima Sur de López Aliaga
Defensoría alerta deficiencias en Via Expresa Lima Sur de López Aliaga

Este 11 de setiembre, la Municipalidad de Lima (MML), encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, inauguró la primera etapa de su millonaria y más reciente obra: La Vía Expresa Lima Sur, un corredor vial que pretende unir los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores. 

Sin embargo, a una semana de su apertura, la Defensoría del Pueblo ha detectado serias deficiencias, como la ausencia de señalización y semáforos, lo que provoca congestión vehicular y pone en riesgo a los peatones. Debido a ello, la entidad exhortó a la municipalidad corregir estos puntos cuanto antes.

Rafael López Aliaga inaugura tramos de la Vía Expresa Sur, pese a que la obra no está terminada

Defensoría alerta deficiencias en Vía Expresa Lima Sur

Esta alerta se realizó luego de denuncias de vecinos y usuarios del distrito de Santiago de Surco respecto a deficiencias en la transitabilidad y la asusencia de señalización vehicular en los cruces. Según indicaron, durante el recorrido se constató que la señalización es prácticamente inexistente en intersecciones clave, como las avenidas Paseo La Castellana, Surco, Ayacucho, Monte Los Olivos y El Progreso. Además, las fases de los semáforos no se ajustan al actual flujo vehicular de la zona, provocando congestión constante en horas punta, pese al apoyo del personal municipal que dirige el tránsito.

Vía Expresa Sur generaría demoras en tránsito vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Falta de seguridad en zonas escolares

Además de lo indicado, uno de los puntos más importantes comprende la identificación de un riesgo particular en los sectores de alto tránsito de escolares: no se encontraron las señales básicas de límite de velocidad, "pare" o "ceda el paso" que deberían advertir a los conductores.

Asimismo, se detecaron barreras en la accesibilidad peatonal, lo que dificultaría el desplazamiento de personas con discapacidad y adultos mayores, poniendo en evidencia la necesidad de mejoras urgentes para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Rafael López Aliaga inaugura tramos de la Vía Expresa Sur, pese a que la obra no está terminada

La entidad solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima revisar y ajustar las fases, tiempos y ciclos del sistema de semaforización en los cruces de la Vía Expresa Sur, con el fin de evitar embotellamientos y accidentes. También pidió implementar la señalización necesaria para el control del tránsito, con especial atención en las zonas escolares.Finalmente, exhortó al gobierno metropolitano a coordinar con la Policía Nacional del Perú, a fin de garantizar la sostenibilidad de las acciones de control y la seguridad vehicular en toda la Vía Expresa Lima Sur. Esta coordinación, señaló, es clave para prevenir accidentes y mejorar la circulación en el proyecto.

