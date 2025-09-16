HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
Sociedad

Caos en avenida Grau: MML ordenó su cierre total pese a que ATU recomendó que sea parcial y por etapas

Largas colas de vehículos y pasajeros desorientados se reporta por el cierre de la avenida Grau, entre el jirón Lucanas y la avenida Aviación. Gestión de López Aliaga no acató observaciones de ATU.

Largas colas de vehículos por plan de desvíos en av. Grau.
Largas colas de vehículos por plan de desvíos en av. Grau.

La gestión de Rafael López Aliaga sigue actuando sin coordinar. Pese a que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) recomendó que el cierre del segundo tramo de la avenida Grau se ejecute de manera parcial y por etapas, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decidió desairar la propuesta técnica y procedió a restringir el tránsito de ese sector. ¿Los resultados? Un gran caos vehicular, sobre todo, en horas punta, como se vivió la mañana de este martes.

Las largas colas de buses, cústeres y autos se reportaron, con mayor intensidad, en los cruces de los jirones Junín, Santa Rosa, Huari y Lorenzo Vidaurre; en tanto, los pasajeros se mostraron sorprendidos y preocupados en la avenida Grau porque no sabían sobre esos desvíos. Esta situación había sido advertida por la ATU.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

lr.pe

En junio pasado, a través de dos oficios, la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML le solicitó su opinión técnica a la ATU sobre la interferencia de vía que estaba por ejecutar en el segundo tramo de la avenida Grau, entre el jirón Lucanas y la avenida Aviación.

Así, el pasado 3 de julio, la Subdirección de Servicios de Transporte Regular de la ATU realizó observaciones al plan de desvíos vehicular al señalar que algunas calles, como Junín, Santa Rosa, Huánuco y Lucanas son estrechas (de uno o dos carriles), por lo que no eran adecuadas para trasladar y soportar la carga de unidades de transporte público y privado.

Debido a ese problema, la ATU recomendó que el cierre del segundo tramo de la avenida Grau no sea total sino parcial y por etapas para evitar congestión vehicular que perjudique a los miles de usuarios.  

“Se debe evaluar la alternativa de realizar los cierres de manera parcial; es decir que los trabajos se realicen interfiriendo únicamente un sentido de circulación (de la avenida Grau) y durante el horario nocturno se pueda realizar el cierre total de la vía (fuera del horario de operación del transporte público). De esta forma durante el día se podrá utilizar el sentido libre de la avenida Grau como una vía de doble sentido de circulación (contraflujo) que permita en parte distribuir la carga vehicular”, se lee en el informe n° 392-2025-ATU/DO-SSTR-MEMA, del 3 de julio pasado.

La ATU recomendó tomar en cuenta sus observaciones porque las obras y el plan de desvíos en ese sector de la avenida Grau están planeadas ejecutarse, de forma simultánea en todas sus etapas, durante el mes de diciembre, que es un mes festivo (por Navidad y Año Nuevo) en el que aumenta considerablemente la carga vehicular y peatonal en la zona de influencia de la obra”.

También solicitó la presencia de efectivos policiales o vigías para mitigar los posibles impactos negativos que causen el cierre de las vías.

La MML hizo caso omiso

Pese a estas advertencias, la Municipalidad Metropolitana de Lima, emitió la Resolución de Subgerencia n° D003207-2025-MML-GMU-SER, con fecha 8 de setiembre, mediante el cual autoriza al Consorcio El Almirante, ejecutor de la nueva Vía Expresa Grau, realizar las tres etapas de las obras en simultáneo entre el 10 de setiembre del 2025 y el 19 de abril de 2026.

Según esta norma, el Consorcio El Almirante se responsabiliza del desvío vehicular, por lo que tiene que coordinar con la ATU para asegurar que los desvíos del transporte público se realicen de manera eficiente, como la reubicación temporal y señalización de paraderos. Sin embargo, a la fecha, la ATU no ha recibido comunicación ni del consorcio ni de la MML al respecto.

Desde la ATU se viene informado a los usuarios de los servicios de transporte público sobre estos desvíos a través de su página web y redes sociales, en lo que han publicado los mapas con las rutas alternas para el transporte público. Asimismo, ha dispuesto la presencia temporal de personal de orientación en hora punta. Adicionalmente, personal de fiscalización viene verificando que los vehículos de transporte público cumplan con las rutas alternas.

En cuanto al ordenamiento del tránsito de vehículos, la ATU informó que esta tarea corresponde a la Policía Nacional del Perú y a la Municipalidad de Lima.

Esta no es la primera vez que la gestión de Rafael López Aliaga impone una obra sin coordinar con las autoridades relacionadas. Ya pasó con la mal llamada Vía Expresa Sur y el Tren Lima-Chosica.

Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Gestante termina en el hospital tras robo en su vivienda luego de Baby Shower: "Hasta los pañales se han llevado"

Gestante termina en el hospital tras robo en su vivienda luego de Baby Shower: "Hasta los pañales se han llevado"

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
DNI electrónico 3.0, el documento con el que la Reniec oficialmente reemplaza a los DNI azul y amarillo

DNI electrónico 3.0, el documento con el que la Reniec oficialmente reemplaza a los DNI azul y amarillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker Valentino enfrentó aterradora prueba con tarántulas en 'EEG' y deja a usuarios impactados: "Fue más valiente que todos"

Arsenal FC vs Athletic Bilbao EN VIVO: sigue AQUÍ el partido por la Champions League 2025/26

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 16 de septiembre, según IGP?

Sorteo de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota