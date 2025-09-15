Betssy Chávez anuncia que postulará a las Elecciones 2026: "Voy a seguir haciendo política"

La ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, rompió su silencio luego de haber estado recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos desde diciembre del 2022. En una entrevista para Exitosa, la excongresista comentó sobre su futuro en la política peruana y aseguró que postulará a las próximas Elecciones Generales 2026.

"¿Cómo renuncias? ¿Cómo un pez renuncia a nadar? O sea, ¿Cómo? No se puede, yo soy política. He sido una política encarcelada y creo que di una entrevista de eso hace bastante tiempo, pero sigo haciendo política. Voy a seguir haciendo política", enfatizó la exministra, que viene siendo investigada por el presunto delito de rebelión que actualmente se encuentra en juicio oral.

Por otro lado, Chávez Chino advirtió que el Congreso "buscará inhabilitarla" por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Sin embargo, la excongresista aseguró que ello "no va a impedir que postule por una sencilla razón: de que la inhabilitación afecta el ejercicio del cargo más no la postulación". No obstante, la exparlamentaria no brindó nombre del partido por el que participara en los siguientes comicios.

"Entonces, vamos a definir en este mes en qué partido político vamos a postular. Por supuesto, va a ser realidad. Y yo estoy muy agradecida y reitero siempre por más extraño que parezca, pero la gente que me conoce sabe que soy cristiana, pero yo agradezco mucho a Dios y a las personas que han defendido mi causa. Si yo estoy libre, no es por el Tribunal Constitucional. Primero, estoy libre porque Dios consideró que yo ya debía de salir y segundo porque había gente que hacía vigilia, que no era mi familia, porque decidieron que mi voz sea escuchada a través de la voz de ellos", expresó.

"Yo creo profundamente en que haya nuevos cuadros políticos, en semilleros de cuadros políticos, porque no considero que uno, pues, es un líder eterno. A veces, la gente de izquierdas y no solamente izquierdas, supongo que también gente de derechas que creen que son los elegidos. Yo no creo eso. Yo creo que tenemos que trabajar para poder formar a otras personas y ser un buen servidor público", agregó