LO FALSO:

El tiktoker falleció durante las protestas contra la reforma de la AFP el 13 de septiembre de 2025

LO IMPORTANTE:

El creador de contenido en realidad fue detenido por la Policía Nacional del Perú

Según diversos medios periodísticos y el Minsa, no se reportaron muertes durante las manifestaciones del 13 de septiembre.

El 13 de septiembre, ciudadanos participaron en una marcha convocada contra la reforma del sistema de pensiones, establecida recientemente por el Poder Ejecutivo mediante la Ley n.° 32123 —conocida como la ‘Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano’—, y en demanda de un nuevo retiro de fondo de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). La jornada, caracterizada por la presencia de jóvenes y creadores de contenido, presentó enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en la avenida Abancay, donde se registraron personas heridas y detenidas.

En este contexto, la supuesta muerte del creador de contenido Franck Jara, atribuida a la represión policial durante la protesta, se difundió ampliamente en redes sociales como Facebook y TikTok. Sin embargo, esta información fue desmentida a través de los canales oficiales de la Policía Nacional del Perú, y medios periodísticos como La República, Caretas e Infobae no han reportado fallecidos durante las manifestaciones del 13 de septiembre de 2025.

Hasta el momento de esta verificación, se ha identificado que la publicación con mayor alcance se encuentra en la red social TikTok, donde ha superado 1,1 millones de visualizaciones, ha recibido 45.000 reacciones, más de 3.500 compartidos y supera los 5.000 comentarios.

Frank Jara fue detenido por la PNP

El 13 de septiembre de 2025, el creador de contenido Franck Manuel Jara Medina transmitió en vivo la protesta a través de su cuenta en TikTok. Posteriormente, según la Policía Nacional del Perú, fue detenido en la sede del Depincri Centro, acusado del presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad. La institución desmintió en sus redes sociales la supuesta muerte del influencer a causa de la represión policial durante la protesta y difundió una fotografía de Jara en dicha dependencia.

Franck Jara Medina es detenido durante las manifestaciones del 13 de setiembre de 2025.

Por otro lado, medios como La República, Infobae y Caretas no reportaron fallecimientos durante los enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes en la avenida Abancay y sus alrededores el 13 de septiembre de 2025.

En esa misma línea, La República se comunicó con el Ministerio de Salud (Minsa), que confirmó que no se registraron muertes durante los enfrentamientos en las protestas contra la reforma de las AFP.

Conclusión

El creador de contenido Franck Jara no murió durante la protesta del 13 de septiembre de 2025; sino que fue detenido en la sede del Depincri Centro de la PNP. Además, según diversos medios periodísticos y el Minsa, no se registraron muertes en los enfrentamientos entre policías y manifestantes en esa jornada. Por lo tanto, calificamos como falsa la versión difundida en redes sociales que afirma que Franck Manuel Jara Medina falleció en las protestas en contra de la reforma de la AFP.

