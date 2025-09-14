'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

En Lima, un actor recibe una llamada desde Ayacucho y ve las imágenes de la represión en diciembre de 2022: “Hijo, nos están matando”. Él camina por las calles de Miraflores y piensa que podría haber muerto si se quedaba allá. Tres años después, está tendido en el escenario de un teatro de San Isidro, rodeado de humo. Ha repasado la violencia en el sur del país desde 1969, la historia de su familia y, a la capital, le recuerda el racismo y la indolencia.

“Estuve deprimido por una semana”, nos responde Ricardo. “No conocía a ninguna de las 10 personas que mataron, pero la gente de tu tierra son tus hermanos. La forma en que han muerto ha sido de un desprecio por la vida y es tu gente; duele. Yo caminaba llorando, hablando con mi mamá, y acá era otra realidad. Me sentía disociado porque ella estaba en luto”.

Escrita por Sebastián Rubio, El rincón de los muertos, es una obra documental sobre la historia del país y la entrelaza con la vida de su protagonista. Ricardo Bromley es parte de una familia que, fue víctima del Estado y del terrorismo durante el conflicto armado interno. Tras la muerte de estudiantes en Huanta, en las protestas de 1969 contra la derogatoria de la gratuidad de la enseñanza pública, su abuelo, el profesor y periodista Juan Alberto López Mayorga, fue rechazado por su pueblo porque leyó una carta escrita mientras senderistas lo apuntaban con un arma. “Mi abuelo tuvo que huir. Para mi familia fue difícil: en un momento mi abuelo no aparecía y por otro lado, estaba Walter; mi tío se convirtió en terrorista”.

Para Ricardo, los dos momentos más difíciles de la obra han sido recordar esa llamada en 2022 y hacer un homenaje a su abuela, fallecida hace unos meses. “En la obra, al inicio, no la mencionábamos. Mi abuela, hasta su vejez, ha leído por sílabas y nunca entendió de política. Ella prácticamente iba detrás de su hijo a sabiendas de sus crímenes, pero sin entender. Mientras mi madre estaba aquí en Lima y se salvaba de una bomba en Canal 2, mi abuela estaba ahí para él, pero no tenía una intervención directa política porque no leía. Eso pone sobre la mesa la condición de la mujer andina. Ella no estaba bien emocionalmente y, quién sabe, mentalmente. Rompí a llorar en los ensayos en medio del escenario”.

El actor ha pedido el expediente de su tío. No sabe exactamente con qué nombre era conocido, pero está seguro de que es responsable de varios crímenes. “A esta edad, con la obra, me he dado cuenta de muchas cosas. Siempre quise información sobre él para construir mi historia familiar. Mi tío está en Ayacucho; salió de prisión en 2007. Después de la investigación que hicimos, sacamos conclusiones y él ha sido sanguinario, ha sido cabecilla. Yo soy partidario de no esconder la información, por más que sea cruda y por más que quede mal, tiene que estar. Por eso es que la amnistía me parece tan grave. Los ‘terrucos’ tienen rechazo nacional, pero el detalle es que con los militares no hay ese rechazo. Ellos también han sido protagonistas de hechos extremadamente violentos y nefastos en mi propia tierra”.

“Para las autoridades esta obra no es cultura”

La obra se construye con los recuerdos del protagonista, proyecta recortes de periódicos, describe el inicio de Sendero Luminoso y se escucha Flor de Retama como homenaje a los que lucharon contra la represión del Estado; también recuerda, en orden cronológico, la violencia en el gobierno de Dina Boluarte.

La obra no ha recibido la calificación de espectáculo cultural por parte del Ministerio de Cultura. Al finalizar el preestreno se escuchó desde el público “Dina asesina” y “no a la censura”. Los directores Sebastián Rubio y Yanira Dávila creen que es una reacción que coincide con el rechazo a la crisis social y política. “Creo que vivimos en una coyuntura y en un contexto donde todos podemos compartir cierto sentimiento de indignación por lo que hemos vivido y por lo que estamos viviendo”.

Conocieron la historia de Ricardo Bromley luego de convocar a tres grupos de 18 actores. “No solo es un actor talentoso, sino que trae una historia importante y, además, tiene una distancia para revisarla”.

Desde que iniciaron el proyecto hasta la actualidad, con Juan José Santiváñez regresando al gabinete y con la promulgación de la amnistía. ¿Cómo deciden en qué momento cerrar la historia?

Sebastián: Le hemos tenido que poner una especie de cierre, pero por el estreno. Creo que estamos muy conectados con lo que está sucediendo, ¿no? Hemos tenido varios cierres de escritura y sabíamos que no eran definitivos. El texto lo hemos cerrado hace dos semanas y ha sido un reto consolidar tanta información. Comenzamos este proyecto con una rabia como móvil y estas ganas de querer ‘quemarlo’ todo: que en un teatro en Lima podamos sentir lo que está pasando.

Más allá de la clase política, ¿hay una intención de incomodar o buscar una reacción en los limeños?

Sebastián: Me parece importante la incomodidad, confrontar al espectador sobre los prejuicios que puede tener, por ejemplo, que se cante completa la canción de Flor de Retama cuando para mucha gente es una canción senderista, y no lo es; tiene otro contexto, y la obra nos permite explicarlo. Hay una intención de: “Vamos a sentir un poquito de la calle”. Por eso podríamos usar solamente una máquina, pero usamos pólvora porque tiene otro olor. Somos limeños y, probablemente, somos parte de esa indolencia.

Yanira: El arte no es complaciente. Me parece un privilegio poder incomodar desde un lugar tan cómodo como un teatro en San Isidro. Hablarle al cliché del limeñito es maravilloso, porque que alguien venga a ver la obra y pueda salir con una perspectiva distinta o se sienta interpelado, genera cambios.

¿Se han planteado que la obra puede ser censurada?

Sebastián: Sí. Es que ahora no está bien visto el arte que incomoda. Quisiéramos seguir todos los criterios para tener la calificación de espectáculo cultural, pero tendríamos que haber borrado un cuarto de la obra. Estamos en un momento en el que, para nuestras autoridades, esto no es cultura, a pesar de que hay gente en Brasil que ha conocido la danza de tijeras por esta obra.

Yanira: Es un derecho fundamental que nos han negado. Ya tuvimos un primer golpe que ha sido no recibir la calificación como espectáculo cultural. No sé si a partir de eso el ministerio va a estar atento, pero no me sorprendería que la ‘Resistencia’ se aparezca. Igual tenemos el respaldo del centro cultural y estamos tomando todas las medidas necesarias para que nadie esté en riesgo.

¿Tienen pensado presentarla en más regiones y en plazas?

Yanira: Sí. La primera muestra en Huamanga, fue muy sentida. La gente cantaba a Flor de Retama con Ricardo en el escenario. Estuvieron los familiares de las víctimas del 15 de diciembre.

Sebastián: La obra la podemos hacer con un equipo reducido; está pensada para eso, para llevarla a regiones. Y que la vea no solo la gente que puede pensar como nosotros; hay muchos que sueltan una serie de prejuicios y no hacen nada para corroborar. Parte de nuestra labor es tender puentes, a pesar de que es un momento difícil.