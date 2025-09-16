Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

El director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, anunció que presentará una denuncia penal contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Durante una entrevista para el pódcast de Hildebrandt en sus Trece, el periodista enfatizó que tomará esta medida hacia el burgomaestre por la "incitación al asesinato".

Esto se da luego de que, el último 9 de septiembre, en una actividad oficial de la Municipalidad de Lima, López Aliaga amenazó de muerte a Gorriti usando argot del hampa peruano al mencionar "hay que cargarse a Gorriti", tras considerarlo como un obstáculo para que se implemente un tribunal militar en el Perú.

"Esta amenaza terrible del alcalde de Lima de 'cargarse a Gorriti'. ¿Tú has anunciado que vas a hacer quizás alguna denuncia al respecto, alguna denuncia penal por amenaza de muerte?", preguntó César Hildebrandt. A ello, Gorriti respondió: "Sí, por incitación al asesinato. Es una incitación. Es una clara incitación. Obviamente, cuando él dice que hay que cargarse a Gorriti, no es que él esté pensando en hacerlo. No creo que se atrevería eso, pero que sí es una llamada a ello, es una incitación":

En esa misma línea, el periodista Gorrito advirtió que luego de colocar la denuncia, los "ayayeros" del alcalde de Lima intentarían justificar sus declaraciones al dar distintas definiciones de la palabra "cargarse".

"Por cierto que la respuesta va a ser después de gente, de sus ayayeros y gente allegada a él, de decir que se trató de uno de los tantos matices que puede tener la palabra encargarse, pero encargarse de alguien, pero digamos acá en el Perú, sobre todo en el uso hamponesco en la circunstancia no deja mayor lugar a dudas", alertó.

Gorriti: "López Aliaga ha prometido de que cuando llegue al poder me va a sacar del país"

En otro momento de la entrevista, Gustavo Gorriti mencionó los dichos del alcalde en su contra en caso llegue a ganar las elecciones 2026 y se convierta en presidente.

"De hecho, López Aliaga ha prometido de que cuando llegue al poder me va a sacar del país, me va a sacar de mi país. Él este me va a expulsar. Una cosa era, digamos, en Panamá podían decir que iban a votar al peruanito insolente. Acá este dice que me va a sacar de mi propio país", dijo.

"Bueno, mira, si en algún momento soy atacado, me voy a defender. Eso está muy claro. Estoy viejo, estoy bastante quiñado por una vida dedicada a los deportes pugnaces, pero lo que hay, el fuego fundamental está donde debe estar", acotó.