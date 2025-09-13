Juan José Santiváñez es cuestionado por los nuevos audios que lo comprometen en una seria investigación. Foto: Composición/LR

Juan José Santiváñez es cuestionado por los nuevos audios que lo comprometen en una seria investigación. Foto: Composición/LR

La congresista de la bancada del Bloque Democrático, Ruth Luque, alista una moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la parlamentaria aseguró que solo faltan 9 firmas para presentar el documento oficial.

La razón por la que la legisladora promueve esta moción de censura se debe a los nuevos audios revelados que involucran a Santiváñez en una serie de presuntas negociaciones en un caso judicial para que el Tribunal Constitucional (TC) falle a su favor. En ese sentido, Luque mencionó que el titular del Minjus "ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad" para ejercer el cargo.

"Nuevamente, audios que comprometen a Santivañez actual ministro de justicia. ¿Dirán inteligencia artificial, no es mi voz? O van a seguir mirando de costando, varios parlamentarios para no firmar la #MocionDeCensura que hasta la fecha no logramos la totalidad de firmas. #FueraSantivañez", publicó en su cuenta de X el último viernes 12 de septiembre, día en que se revelaron los nuevos audios que involucran a Santiváñez.

En ese sentido, el documento publicado en sus redes sociales de la parlamentaria se puede apreciar que la moción se basa en que Santiváñez "compromete la legitimidad del Estado ante la ciudadanía, debiendo en consecuencia prevalecer el principio democrático de renovación de las autoridades mediante el mecanismo constitucional de censura".

"Su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y a la vigencia del Estado de Derechos en el Perú", se lee en el documento.

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

El último viernes 12 de septiembre, se revelaron nuevos audios que se le atribuyen al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. En estas grabaciones, se escucharía al ministro afirmándole a una mujer que está llevando a cabo negociaciones con el Tribunal Constitucional (TC) para que este organismo emita un fallo favorable a ella.

Asimismo, menciona que "tendría" el apoyo de dos magistrados, lo que ha sido interpretado como evidencia de una intervención directa. Los audios han sido publicados por varios medios de comunicación. Según Panorama, en la grabación, Santiváñez está en contacto con la esposa de Miguel Salirrosas, uno de los policías que contaba con la defensa del ministro. Cabe recordar que Santiváñez está siendo investigado por supuestamente haber aceptado un soborno de 20,000 dólares a cambio de influir en las decisiones del propio Tribunal Constitucional.

“Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe. (…) Nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. (…) Nosotros tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional que nos están apoyando”, se escucha en los audios difundidos.