Víctor Zanabria tras ser suspendido: "No tengo vergüenza. Y si se tiene que cumplir la decisión, la cumplo"

El aún comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, se pronunció luego de que la Corte Superior de Justicia de Arequipa anunció su suspensión del cargo por 18 meses. El Poder Judicial dictó esta decisión en el marco de las investigaciones por el caso "Policías Albañiles", por los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.

En ese sentido, durante una conferencia de prensa brindada este sábado 13 de septiembre, Zanabria calificó como "excesiva" y "arbitraria" el fallo del Poder Judicial en su contra el último viernes 12 de este mes. Asimismo, la alta autoridad de la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que su abogado apelará la resolución judicial en su contra.

"Nosotros, por más que consideremos que es excesiva o arbitraria, somos cumplidores de la ley, y el abogado responsable del seguimiento de este caso en Arequipa está presentando el documento pertinente para apelar esta decisión", expresó.

Por otro lado, Zanabaria recordó sus labores como miembro de la PNP y su trayectoria policial y aseveró que no tiene "vergüenza" y cumplirá con la decisión que tomó el Poder Judicial. En esa misma línea, aseguro que "se va orgulloso" de la institución, a pesar de las razones que consideró el sistema judicial decidió suspenderlo.

"Así hemos construido los espacios en Águilas Negras, los espacios para descansar en la Dinoes, las canchas deportivas en todas las unidades donde yo he trabajado. Me voy orgulloso por ser un policía que ha buscado siempre el bien de su personal. No tengo vergüenza. Y si se tiene que cumplir la decisión, la cumplo", enfatizó.

"Se ha construido una iglesia al servicio de la comunidad por 8 efectivos policiales y estamos frente a este edificio y aquí están quienes con sus propias manos la han construido como siempre se ha hecho en la policía, con el esfuerzo de cada policía. Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy", agregó.

El caso

Según la investigación fiscal, en 2020, cuando Zanabria ocupaba el cargo de jefe de la PNP en Arequipa, supuestamente dio instrucciones a agentes policiales para que llevaran a cabo trabajos de albañilería en un proyecto dentro de las instalaciones de la Región Policial Arequipa. El uso inapropiado de personal policial habría facilitado el desvío y la apropiación de recursos destinados a esa construcción.

Ante esta circunstancia, el Ministerio Público solicitó la suspensión de Zanabria de su cargo en la institución policial. Según lo expuesto por los denunciantes, Zanabria se dirigió a Claudia Del Castillo para solicitarle agentes del Escuadrón Verde con experiencia en construcción. "Se acercaron a la formación por la parte posterior el General Víctor Zanabria Angulo y del coronel Francis Alarcón Gallegos, que solicite entre todo mi personal voluntarios que sepan labores de construcción albañilería, electricidad gasfitería, y en ese momento 15 suboficiales levantaron la mano", narró Del Castillo.

"Ahí el General les indicó que a partir del día siguiente no iban a formar, no iban a hacer servicio (…) Le pregunté si lo va a regularizar con un documento, me indicó que debo acatar las órdenes verbales y me preguntó "si tenía miedo", y le indique “comprendido mi general”", agregó.

Víctor Zanabria es suspendido: ¿Quién asumiria la dirección general de la PNP?

Debido a la suspensión de Zanabria, el jefe del Estado Mayor General de la PNP asumirá el cargo de comandante general. En esta ocasión, el general PNP Óscar Arriola ocupa ese puesto. Su nombramiento como nuevo comandante general de la PNP debe ser ratificado por el Ministerio del Interior, que actualmente está bajo la dirección de Carlos Malaver.