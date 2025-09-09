HOYSuscripcion LR Focus

Juan José Santiváñez miente ante la ONU: asegura que Perú dio Ley de Amnistía por atentados terroristas

El ministro de Justicia justificó la ley alegando "atentados terroristas", aunque en el Congreso se aprobó con el argumento de que los procesos estaban estancados. Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, advirtió que la norma es un retroceso para la justicia. 

Juan José Santiváñez justifica ley de amnistía. Foto: difusión
Juan José Santiváñez justifica ley de amnistía. Foto: difusión

En el marco del 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, defendió la cuestionada Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. En su intervención, Santiváñez sostuvo que la norma fue una respuesta a "atentados terroristas que intentaron socavar la democracia y el Estado de derecho".

"Con referencia a la aprobación de la Ley de Amnistía, quisiera señalar que esta se ha llevado a cabo de conformidad con la separación de poderes y como respuesta a los atentados terroristas que han intentado socavar la democracia y el Estado de derecho, causando gran sufrimiento a nuestro pueblo.

En este contexto, el Perú seguirá evaluando si permanece en el sistema interamericano de derechos humanos, así como la necesidad de promover la revisión de normas de dicho sistema", sostuvo en su intervención.

Sin embargo, el argumento presentado por Santiváñez no coincide con el utilizado en el Congreso cuando se aprobó la amnistía. Allí, los promotores señalaron que la medida era necesaria porque los procesos judiciales vinculados a casos de violencia política estaban "estancados". Esta contradicción refuerza las críticas de especialistas y organismos internacionales que advierten un intento de justificar la impunidad.

Cabe recordar que, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la Ley de Amnistía representa "un retroceso para la justicia y para la verdad" y que, lejos de cerrar heridas, “aumenta la tensión y violencia en la sociedad”. Türk subrayó además que normas como esta ponen en riesgo a las víctimas.

Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la Ley 32419, la polémica Ley de Amnistía que busca exonerar de responsabilidad a militares, policías y funcionarios que participaron en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

La Corte IDH subrayó que la aplicación de esta ley vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la verdad, y atentaría contra estándares internacionales de derechos humanos consolidados en sentencias previas.

A pesar de estas advertencias, el Ejecutivo ha intentado justificar la medida y señaló atentados terroristas y retrasos en los procesos judiciales, una narrativa que contradice los fundamentos reales de la ley y que ha sido calificada por la comunidad internacional como un intento de blanquear la impunidad.

