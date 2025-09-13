Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

Flor de María Maita fue detenida y se pide detención por 9 meses en su contra. Foto: Composición/LR

Flor de María Maita fue detenida y se pide detención por 9 meses en su contra. Foto: Composición/LR

La PNP capturó a la exfiscal Flor de María Maita Luna luego de haber estado más de 20 años prófuga de la justicia. En 2002, la justicia ordenó la detención de Maita Luna por presuntamente haber integrado una organización criminal creada por el exdictador Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Por ello, la Fiscalía la investiga por los supuestos delitos de cohecho (soborno) y asociación ilícita.

De acuerdo con la tesis fiscal, Maita Luna habría formado parte de una supuesta organización criminal encabezada Fujimori y Montesinos con la finalidad de capturar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Además, la Fiscalía señaló que la exfuncionaria presuntamente integró este grupo cuando se desempeñaba como fiscal superior provisional de tráfico ilícito de drogas.

Según la fiscal adjunta suprema, Alejandra Cárdenas, Maita Luna recibió S/2.500 mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con la finalidad de "torcer la voluntad de todas las actuaciones funcionales que le correspondía".

Cárdenas sustentó su acusación en los supuestos fax que habría mandado la exfiscal al SIN en los que, presuntamente, solicitaba los pagos mensuales que pactó con Montesinos. Según la representante del Ministerio Público, esta misiva fue corroborada por una pericia fiscal que concluyó que el fax corresponde a su puño y letra.

Asimismo, la Fiscalía recordó que cuentan con los testimonios de la exsecretaria de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi; María Angélica Arce y Pedro Huertas Caballeros, extrabajadores del SIN que acreditarían los hechos. De hecho, Cárdenas resaltó que tienen las declaraciones de los exchoferes del Servicio de Inteligencia, quienes señalaron que "entregaban sobres con dinero en el domicilio de Flor de María Maita Luna". Además, agregó que el nombre de Maita Luna figuraba dentro de las agendas del exasesor presidencial.

Fiscalía pide 9 meses de detención contra Flor de María Maita Luna

En consecuencia, la fiscal del caso ha solicitado al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Edhin Campos, que se ordene 9 meses de detención contra Maita Luna, tiempo necesario para llevar el proceso judicial a la etapa de juicio oral.

El pedido se realiza debido a que en 2002, fecha en que se ordenó la detención, no se fijó un plazo determinado. Al haber sido capturada 23 años después, se hace la solicitud. Asimismo, la fiscal Cárdenas alertó un posible peligro de fuga y obstaculización de la justicia por parte de la investigada.

"La señora había sido declarada reo contumaz desde el 2003 y tenía pleno conocimiento del proceso porque presentaba diversos escritos al proceso. En consecuencia, desde la fecha de su captura hasta el tiempo que fue declarada reo contumaz ha estado más de 20 años prófuga, evadiendo la acción de la justicia", dijo la fiscal Alejandra Cárdenas.

Por su parte, el abogado Pavel Alvarado negó que exista un peligro de fuga y obstrucción a la justicia por parte de su patrocinada. El letrado aseguró que su clienta cuenta con la misma dirección de domicilio de "toda la vida" y fue detenida a pocas cuadras de su casa.

Además, Alvarado solicitó que la exfiscal continúe el proceso judicial desde su domicilio debido a un problema de salud en su espalda con la agravante de sus 70 años de edad.

Exfiscal se pronuncia

"Desde que se comenzó esta investigación, yo he participado de todas las diligencias del Ministerio Público, porque era la más interesada en que todo esto se aclare, porque no quería que se vea manchado mi trabajo de muchos años. (…) He tenido que utilizar el derecho a la resistencia que la doctrina internacional acoge. Empieza la investigación con un supuesto, no es fax, es una copia, nunca ha existido un supuesto fax, tiene un material especial", dijo.

"Hay un oficio que dice que no soy la autora del fax. Fueron al SIN para ver si había llegado un fax de la Fiscalía al SIN. ¿Por qué no dicen que hay una pericia que dice que no existe el fax? (…) A mí no me pueden juzgar por cosas antojadizas. Es mi honra y están pidiendo hasta 20 años (de prisión). No hay ninguna prueba de entrega de dinero. Si yo hubiera pertenecido a esa organización, también que me digan en qué casos estoy, es una imputación atípica", agregó.

Al ser consultada por el juez si tenía conocimiento de los mandatos de detención, Flor de María Maita aseguró que sí, pero usó su "derecho a la resistencia". Además, mencionó que su abogado apeló los pedidos en su contra y obtuvo un fallo favorable, pero que no fue notificada.