Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la Presidenta Boluarte

En pared. Es verdadera la grabación en la que Santiváñez dice que la presidenta Boluarte le pidió “cerrar la Diviac” en represalia por casos “Rolex” y “Los Waykis”. Foto: Presidencia del Perú | Dina Boluarte | Juan José Santiváñez | Eficcop | Ministerio Público | Nicanor Boluarte | Vladimir Cerrón

El ministro de Justicia, Juan Santiváñez, anunció que impugnará el peritaje fiscal que concluyó que es suya la voz que se escucha en las grabaciones que el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé entregó a las autoridades. También aseguró una vez más que no es él quien aparece en el audio, pese al resultado del estudio forense y al testimonio del capitán Izquierdo

Sin embargo, para el fiscal especializado del Área de Enriquecimiento Ilícito, Hernán Mendoza Salvador, los hechos contenidos en las grabaciones registradas el 21 de marzo de 2024, encajan con episodios protagonizados por Juan Santiváñez y la jefa de Estado, Dina Boluarte, que son materia de investigación.

Fuentes relacionadas con el caso, informaron a La República que el peritaje al audio confirma la hipótesis del Eficcop, sobre acciones de sabotaje desde Palacio de Gobierno para entorpecer las investigaciones fiscales a Nicanor Boluarte y a su hermana la presidenta Dina Boluarte.

En el diálogo grabado por el capitán Junior Izquierdo, Santiváñez señala tres graves hechos:

a) La desactivación de la Diviac fue en represalia por el allanamiento a la residencia de Dina Boluarte por el “Caso Rolex” (30 de marzo de 2024), y por la detención de Nicanor Boluarte (10 de mayo de 2024) por el caso “Los Waykis en la Sombra”. Este mismo día la jefa de Estado anunció el retiro de la Diviac del Eficcop.

b) El pase al retiro de los coroneles de la Diviac y de la Dirandro Harvey Colchado Huamaní y Walter Lozano Pajuelo fue una venganza del gobierno por haber sido parte de las investigaciones del Eficcop a los hermanos Boluarte. El exabogado de los hermanos Boluarte, Mateo Castañeda, pidió a los coroneles Colchado y Lozano que le filtraran información sobre las investigaciones de la Eficcop. Pero estos se negaron.

c) El presunto encubrimiento desde Palacio de Gobierno del prófugo jefe de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.

Según el informe pericial fonético-acústico, documento al que tuvo acceso La República, “de los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo automático efectuado con el programa científico forense SIS II a las muestras dubitadas (que están en duda) e indubitadas (que no están en duda), se establece que corresponde al mismo locutor (Juan Santiváñez) con un nivel de identificación de alta probabilidad “.

Por alta probabilidad se entiende más de 90% de correspondencia.

“A mi Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, se le escucha a Santiváñez comentar al capitán Junior Izquierdo.

“ ¿Usted puede desactivar la Diviac? Yo le dije que sí”, continuó Santiváñez.

“ A mi, la tía (Dina) me llamó, me metió una cachada (…) ¿Qué cómo ? Cómo es posible Usted debió decir que es un policía (Colchado) politizado”, relató Santiváñez al capitán Izquierdo, según uno de los audios.

El abogado del capitán Junior Izquierdo, José Mejía Chávez, dijo a este diario que el peritaje forense corrobora que su defendido siempre expresó la verdad.

“A partir de ahora Juan Santiváñez tiene que dar explicaciones de lo que contó al capitán Izquierdo de diversos hechos que configuran delitos, salvo que él haya armado un muñeco en esa escena”, indicó el abogado Mejía.

El abogado del capitán Junior Izquierdo recordó que Santiváñez nunca quiso someterse al peritaje mediante una muestra de su voz con la evidente intención de retrasar las investigaciones.

“Si decía que no era su voz, ¿por qué no ofreció una muestra? Incluso dijo que se allanaba a la investigación, sin embargo, presentó un escrito a la Fiscalía de la Nación diciendo que no se iba a someter a un peritaje. Y ahora que se conocen los resultados, los que comprueban que sí es su voz, dice que va a impugnar el peritaje”, indicó el abogado José Mejía.

“En forma científica se ha llegado a la conclusión que se trata de la voz de Juan Santiváñez y no de un imitador o una fabricación de la inteligencia artificial”, apuntó Mejía.

En los audios también se le escucha manifestar sobre el caso Vladimir Cerrón: “La información que yo tengo es que hay dos generales (de la PNP) que están protegiendo a Cerrón”. Es la oportunidad para que diga toda la verdad.