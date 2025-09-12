HOYSuscripcion LR Focus

Congreso: presentan moción de interpelación contra ministro de Transportes, César Sandoval

La moción se basa gestión del ministro en casos como la licitación de una carretera en Tacna, la crisis en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el proyecto del tren Lima–Chosica y la falta de respuesta ante el colapso del puente de Chancay.

Ingresan moción de interpelación contra el ministro de Transportes. Foto: composición LR
Ingresan moción de interpelación contra el ministro de Transportes. Foto: composición LR

El Congreso de la República recibió una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, presentada el 14 de agosto por un grupo de congresistas de distintas bancadas. El documento incluye un pliego de 26 preguntas que el funcionario deberá responder ante el Pleno, relacionadas con su gestión al frente del sector en casos como la licitación de una carretera en Tacna, la crisis en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el proyecto del tren Lima–Chosica y la falta de respuesta ante el colapso del puente de Chancay.

"Interpelar al Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda el pliego interpelatorio sobre su idoneidad profesional y capacidad técnica al frente del MTC para conducir de manera eficiente la provisión de servicios públicos vinculados a la infraestructura de transporte en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles", se lee en el documento.

Moción de interpelación contra ministro Sandoval.

Moción de interpelación contra ministro Sandoval.

La moción cuestiona la capacidad técnica del titular del MTC, designado en mayo pasado, y señala que sus decisiones han generado retrasos y conflictos en proyectos clave para el país. Entre los temas señalados figuran la polémica licitación de la carretera Boca del Río–Tacna, adjudicada a un consorcio encabezado por la empresa china Gezhouba, pese a sus antecedentes de sanciones y cuestionamientos.

Otro de los puntos críticos es la crisis operativa en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, inaugurado en junio de este año. La moción responsabiliza al MTC de no haber previsto los problemas de abastecimiento de combustible, accesos inconclusos y filtraciones reportadas en las instalaciones, lo que generó malestar entre pasajeros y un duro golpe a la imagen del país.

Asimismo, se acusa al ministro Sandoval de obstaculizar el proyecto del tren Lima–Chosica, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima de Rafael López Aliaga. Sin embargo, el plan del tren también ha recibido críticas por la falta de expedientes técnicos completos y estudios de viabilidad.

