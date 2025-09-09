Víctor Caballero en 'Curwen en La República', cuestionó la participación del ministro de Justicia en la 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando tiene la intención de retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y avala la ley de amnistía que blinda a militares y policías responsables de crímenes durante el conflicto armado interno.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Santiváñez está en Suiza. Se le en una audiencia ejerciendo funciones como ministro de Justicia del Perú, enviado por Dina Boluarte. Por más que han intentando acá en Perú, sobre todo congresistas como Rospigliosi, en el extranjero, en las altas esferas tienen bien claro lo que realmente está pasando en el Perú. Santiváñez ha sido designado ministro de Justicia porque quiere sacar al Perú de la Corte IDH", sostuvo.

Asimismo, Curwen cuestionó duramente la actuación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de conocerse que este organismo evalúa suspender a la fiscal suprema Delia Espinoza. Según explicó, la medida busca sancionarla por no haber acatado la reposición de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación, a pesar de los graves cuestionamientos que pesaban en su contra.

"Ha pasado que la JNJ tiene pensado suspender a la fiscal Delia Espinoza. Esto es alucinante. Básicamente, a mediados de junio todos vimos cómo la JNJ, que se hizo a la medida del Congreso, trató de meter por la fuerza a Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación.

En su momento recordarán el caso de alias 'Vane', los fiscales. Bueno, esta Junta se olvidó todo lo que pasó (...) y ahora quieren suspender a Espinoza por no haber hecho caso de reponer a Benavides en su momento, ese es su argumento", señaló.