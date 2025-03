Revelan chats que probarían que Juan José Santiváñez solicitó 20.000 dólares para beneficiar a miembro de banda criminal

La investigación contra Juan José Santiváñez por un presunto soborno de 20.000 dólares avanza. Hoy, 24 de marzo, se presentó un revés: el pedido de impedimento de salida del país, solicitado por la Fiscalía, fue desestimado por el juez supremo Juan Carlos Checkley. No obstante, el expediente que contiene la resolución dejó entrever varios elementos de la investigación realizada por el Ministerio Público. Entre ellos, se revelaron conversaciones entre Juan José Santiváñez y otra persona vinculada a Miguel Marcelo Salirrosas, un policía sentenciado en 2021 por pertenecer a una banda criminal.

Las conversaciones entre el exministro del Interior y la persona identificada como cercana a Salirrosas detallan el inicio de gestiones a favor del imputado por su presunta participación en una asociación ilícita. Según la información revelada, los resultados de dichas acciones serían transmitidos a través de un intermediario, identificado como un “primo”, quien, según la Fiscalía, sería Juan Alfonso Mendoza Moreno. Durante la conversación, Santiváñez Antúnez advirtió sobre la sensibilidad del tema y sugirió que cualquier asunto pendiente se tratara en persona, evitando el uso de medios telefónicos.

PUEDES VER: Julio Díaz Zulueta es el nuevo ministro del Interior en reemplazo de Juan Santiváñez

Los chats de Santiváñez que probarían que cobró sobornos

Santivañez: Dame, entrevisté y fui a verlo para asegurar todo. Me dicen que el lunes tendrán una respuesta.

Santivañez: Incluso ya tienen lista la resolución de Eber Riquelme también, pero no la quieren soltar aún porque quieren definir esto primero. El lunes le cuento los detalles personalmente a su primo, pero tranquila, tenemos a los profesionales correctos para la gestión.

Santivañez: Hoy hablé con su primo. Por favor, él les comentará los resultados de mi gestión. (Mensaje editado)

Juan José Santiváñez informó que sus honorarios profesionales ascendían a veinte mil soles, con un pago pendiente por ese mismo monto. Asimismo, indicó que el monto referido al “primo” era de veinte mil dólares, destinados —según sus declaraciones— a los “asesores externos”.

Sin embargo, testigos que declararon para la Fiscalía señalaron que este último monto no habría estado dirigido a asesores, sino al presunto pago de magistrados del Tribunal Constitucional. El objetivo habría sido influir en la resolución de la demanda de agravio constitucional presentada por el imputado Salirrosas.

Extracto de las conversaciones entre Santiváñez y el contacto | Foto: LR.

Contacto: Ok, doctor. Solo quería consultarle si sus honorarios son en soles o en dólares.

Contacto: Lo que le comentó a mi primo.

Santivañez: Lo que le comentó su primo. Los honorarios de los asesores externos son en dólares.

Santivañez: Mis honorarios, que están pendientes de pago y se tendrían que abonar con la resolución, son en soles.

Santivañez: Es la diferencia de la primera parte que se abonó. Mis honorarios, los que son en soles, son 20,000. Esos son los honorarios del despacho.

Santivañez: Los honorarios de los asesores externos son 20,000 en dólares.

Contacto: Ok, doctor.

Contacto: Ese es el último monto, ¿verdad? ¿No puede ser menos, doctor?

Santivañez: Me dijeron que no.

Santivañez: Es por la prontitud y complejidad del caso y porque van a sacar el tema como un buen proyecto.

Santivañez: Más bien, me pidieron que definamos entre hoy y mañana.

Santivañez: El tema es delicado y, de preferencia, si hay algo pendiente por conversar, sería mejor hacerlo en persona y no por teléfono. (Mensaje editado)

El expediente continúa recopilando más información, entre la que se encuentran más de cien mensajes que comprometerían al extitular de la cartera del Mininter. De igual manera, los recibos que acreditan el depósito de las sumas monetarias indicadas también aparecen, mostrando como los 20.000 dólares fueron entregados en tres depósitos de 10.000, 9.700 y 300 dólares durante los días 18 y 19 de enero del 2024.