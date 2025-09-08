HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Política

Alejandro Toledo es trasladado a clínica San Pablo: INPE asegura que se trata de una cita médica

A través de un comunicado en redes sociales, el Instituto Nacional Penitenciario informó que el expresidente Toledo recibió atención médica en horas de la mañana del lunes 8 de septiembre. Hace 5 días, el exmandatario recibió su segunda condena por más de 13 años por el caso Ecoteva

Alejandro Toledo fue condenado a 13 años y 4 meses de cárcel por caso 'Ecoteva'. Foto: Difusión
Alejandro Toledo fue condenado a 13 años y 4 meses de cárcel por caso 'Ecoteva'. Foto: Difusión

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Alejandro Toledo fue trasladado desde el penal de Barbadillo de Ate la clínica San Pablo, ubicado en el distrito de Surco. A través, de un comunicado en sus redes sociales, el INPE aseguró que se trata de una "cita médica programada" en cumplimiento a una decisión del Tribunal Constitucional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En agosto de este año, el TC ordenó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate que acepte el pedido de exjefe de Estado para que reciba su atención en un centro de salud privado. Luego de recibir la segunda condena en su contra por 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, Toledo Manrique fue atendido por un doctor en la mañana del lunes 8 de septiembre.

PUEDES VER: Presidente del Congreso se pronuncia por eventual contratación de Betssy Chávez como asesora: "Legalmente, no procede"

lr.pe

"En cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional, el interno Alejandro Toledo fue trasladado hoy a la clínica San Pablo para una cita médica programada. El INPE garantiza el respeto de los derechos de la población penitenciaria", comunicó la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Comunicado del INPE

Comunicado del INPE

Sobre el exjefe de Estado también pesa otra sentencia por 20 años en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, en el que se acusa a Toledo de haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa constructora brasileña.

PUEDES VER: Elecciones 2026: la cédula electoral más grande de la historia generaría confusión y dudas en el voto

lr.pe

TC ordena que Alejandro Toledo reciba atención médica en una clínica privada

El último 6 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) decidió anular la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate, que prohibía el traslado del expresidente Alejandro Toledo a la Clínica San Pablo para recibir atención médica. Esta decisión, que data de marzo de 2025, fue apelada por el abogado del exmandatario, quien sostuvo que la resolución anterior infringía sus derechos a la salud y a la integridad personal.

Toledo, que sufre de varias enfermedades graves, había pedido atención médica privada debido a la complejidad de su condición, una solicitud que, según el Tribunal Constitucional, no fue evaluada de manera adecuada.

La Corte también subrayó la importancia de considerar la situación crítica de Toledo, quien ha estado esperando más de dos años una respuesta formal a su petición de atención médica, lo que pone en duda la efectividad del sistema judicial en la defensa de los derechos humanos.

Notas relacionadas
Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

LEER MÁS
Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

LEER MÁS
Alejandro Toledo: Poder Judicial dictó segunda sentencia contra expresidente por caso Ecoteva

Alejandro Toledo: Poder Judicial dictó segunda sentencia contra expresidente por caso Ecoteva

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

LEER MÁS
Fallece periodista Jaime Chincha: amigos y colegas le dan el último adiós

Fallece periodista Jaime Chincha: amigos y colegas le dan el último adiós

LEER MÁS
Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

LEER MÁS
Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

LEER MÁS
El Tribunal Constitucional se prepara a salvar a Keiko Fujimori de sus juicios

El Tribunal Constitucional se prepara a salvar a Keiko Fujimori de sus juicios

LEER MÁS
Franco Vidal: dos empresas vinculadas ganaron más de S/15 millones en obras de Ate

Franco Vidal: dos empresas vinculadas ganaron más de S/15 millones en obras de Ate

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota