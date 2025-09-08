Presidente del Congreso se pronuncia por eventual contratación de Betssy Chávez como asesora: "Legalmente, no procede"

Betssy Chávez fue suspendida como congresista en 2022 tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Foto: Composición/LR

Betssy Chávez fue suspendida como congresista en 2022 tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Foto: Composición/LR

El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció sobre una eventual contratación de la exministra Betssy Chávez como asesora del congresista Roberto Sánchez Palomino. Durante una entrevista en Punto Final, Jerí descartó el regreso de Chávez al Parlamento debido a que, según él, se debe a cuestiones legales.

El titular del Legislativo argumentó sus declaraciones al señalar que la exparlamentaria investigada por el presunto de rebelión fue suspendida del cargo de congresista en 2022, tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

"Bueno, en principio que legalmente no procede porque ella es una congresista que está suspendida, no está desaforada. En consecuencia, no procede", manifestó.

El anuncio del retorno de la ex primera ministra de Castillo Terrones al legislativo toma lugar luego de que Sánchez Palomino anunció que la contrataría tras ser excarcelada por decisión del Tribunal Constitucional.

En tanto, al ser consultado si el motivo se debe a razones políticas de parte del congresista Sánchez Palomino, Jerí mencionó que "tendrá que explicarlo". Asimismo, enfatizó que "legalmente y procedimentalmente no corresponde" la contratación de Chávez Chino como asesora del Parlamento.

Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros durante el mandato de Pedro Castillo, podría ser nombrada como asesora personal de confianza de nivel 8 del congresista Roberto Sánchez. Este puesto le otorgaría un salario superior a los S/10 mil mensuales. Además del salario, la excongresista también recibiría beneficios como subsidios para alimentación, un bono sindical, seguro privado, entre otros.

El congresista Roberto Sánchez sometió el Requerimiento de Personal N.º 10533 para oficializar el nombramiento de Chávez. De acuerdo con las regulaciones del Congreso, los asesores de nivel 8 tienen la responsabilidad de brindar apoyo técnico y político, lo que abarca la asesoría directa, la redacción de informes y el acompañamiento en las actividades parlamentarias.

"La doctora Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional, yo estaría contentísimo, evidentemente, para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario", sostuvo Sánchez.

"(Betssy Chávez) Cumple requisitos, es legal, es de ley, derecho constitucional ¿O alguien me lo va a impedir?", cuestionó.