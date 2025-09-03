HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rosa María Palacios sobre el tamaño de la cédula electoral 2026: "Ojalá que algunos se retiren del camino, es un sabanón"

La periodista en 'Sin guion' criticó el exceso de partidos en contienda y el gran tamaño de la cartilla para los comicios del 2026. Asimismo, reprochó que hayan sido pocos los partidos que tuvieron la intención de formar alianzas electorales.

Rosa María Palacios criticó el tamaño de la cédula electoral. Foto: composición LR
Rosa María Palacios criticó el tamaño de la cédula electoral. Foto: composición LR

Rosa María Palacios, en el programa 'Sin guion', comentó acerca de la primera simulación de cédula electoral presenta por Piero Corvetto, jefe de la ONPE, en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Palacios criticó el gran tamaño de la cartilla que podría confundir a los votantes.

"Ayer se presentó la cédula electoral para las elecciones de 2026. Para que se hagan una idea, medirá 42 por 44 cm. Este periódico, por ejemplo, es un poco más chico: mide 45 por 30 y algo. Es decir, la cédula será casi del tamaño de una hoja completa de periódico (...) Ojalá que algunos se retiren en el camino antes de que impriman las cédulas, porque vamos a ir con este sabanón”, comentó.

PUEDES VER: Obispos peruanos rechazan ley de amnistía y alertan sobre impunidad de crímenes: "Es una ley contraria a la justicia"

Por otro lado, la periodista, comentó el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República presentado por el gobierno de Boluarte ante el Congreso para el año fiscal 2026 por un total de S/257 mil millones. De ese monto, figura un total de S/35.4 millones que se destinarán para los partidos políticos que cuenten con representación en el Parlamento.

"Este gobierno ha decidido entregar más dinero a los partidos que tienen representación en el Congreso: Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Podemos, Juntos por el Perú, el Partido Morado, Avanza País, Somos Perú y Acción Popular.

Desde el 2017, estos fondos se reparten solo a los partidos con presencia parlamentaria y se calculan en función del número de votos obtenidos. Es decir, hay un monto básico fijo, que ronda entre S/1,200,000 y S/1,500,000, y un adicional que varía según el caudal electoral que haya conseguido cada agrupación", comentó.

