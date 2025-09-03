HOYSuscripcion LR Focus

Política

Alejandro Toledo EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Ecoteva

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima hace la lectura de sentencia contra el expresidente por el delito de lavado de activos. La Fiscalía ha solicitado 16 años de cárcel para Alejandro Toledo.

Poder Judicial dictará sentencia contra Alejandro Toledo. Foto: Composición/LR
Poder Judicial dictará sentencia contra Alejandro Toledo. Foto: Composición/LR

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima realiza la lectura de sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo en el marco de las investigaciones del caso Ecoteva por el presunto delito de lavado de activos. La Fiscalía ha solicitado 16 años y 8 meses de pena privativa de la libertad contra el exmandatario. Según la tesis fiscal, Toledo Manrique y su esposa Eliane Karp compraron una casa en Casuarinas y una oficina en la Torre Omega, en Surco, con dinero procedente de Costa Rica. Asimismo, el Ministerio Público requirió que la suegra del exjefe de Estado, Eva Fernengub sea condenada a 10 años de prisión y a Shain Dan On y David Eskanazi como cómplices.

ALEJANDRO TOLEDO: ÚLTIMAS NOTICIAS

15:54
3/9/2025

Alejandro Toledo: ¿cuántos años de prisión pide la Fiscalía contra el expresidente?

La Fiscalía ha solicitado 16 años y ocho meses de pena privativa de la libertad contra el expresidente por el presunto delito de lavado de activos, al igual que contra su esposa Eliane Karp, y su suegra Eva Fernengub.

