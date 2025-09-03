Alejandro Toledo EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Ecoteva

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima realiza la lectura de sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo en el marco de las investigaciones del caso Ecoteva por el presunto delito de lavado de activos. La Fiscalía ha solicitado 16 años y 8 meses de pena privativa de la libertad contra el exmandatario. Según la tesis fiscal, Toledo Manrique y su esposa Eliane Karp compraron una casa en Casuarinas y una oficina en la Torre Omega, en Surco, con dinero procedente de Costa Rica. Asimismo, el Ministerio Público requirió que la suegra del exjefe de Estado, Eva Fernengub sea condenada a 10 años de prisión y a Shain Dan On y David Eskanazi como cómplices.

