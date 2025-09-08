HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Elecciones 2026: la cédula electoral más grande de la historia generaría confusión y dudas en el voto

Por primera vez, los electores deberán marcar sus preferencias para cinco cargos distintos en una sola cédula de votación de gran tamaño. Expertos advierten que el formato podría generar confusiones si no se aplican campañas de capacitación efectivas.

Cédula de las elecciones generales de 2026 será la más grande de la historia. Foto: composición LR
Cédula de las elecciones generales de 2026 será la más grande de la historia. Foto: composición LR

La cédula de votación para las elecciones generales del 12 de abril de 2026 será la más grande en la historia del Perú. Según la primera simulación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, medirá 42 centímetros de ancho por 44 de alto y tendrá los símbolos partidarios y las fotos de los candidatos a la presidencia aparecerán a la izquierda; mientras que al centro se ubicarán tres columnas diferenciadas para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, con espacios para los votos preferenciales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El diseño de la cédula responde a la alta fragmentación política, con 36 partidos y 3 alianzas electorales inscritas. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aseguró en la Comisión de Constitución del Congreso, que el diseño busca simplificar la votación en cabina.

Sin embargo, el tamaño y la cantidad de elecciones en un solo formato podrían generar confusión entre los electores y un aumento de votos nulos si no se implementan estrategias efectivas para orientar a la ciudadanía.

Podría haber riesgo de confusión y votos nulos, según expertos

Según Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, “de por sí ya una cédula de estas dimensiones ha comenzado a generar una gran confusión en un electorado peruano que de por sí no sabe elegir bien a sus autoridades, principalmente por su poco interés en informarse, que es reflejo de su desinterés en la política".

Mejía añade que, debido a la nueva cédula y a la desafección hacia la política, es previsible un aumento de votos nulos o viciados. Sin embargo, advierte que el fenómeno más preocupante es el ausentismo.

"En el fondo, hay una crisis profunda de representación, donde autoridades son elegidas con poca legitimidad y preocupa que casi 30% del electorado en 2021 haya preferido no acudir a las urnas o simplemente pagar su multa. Asimismo, el voto nulo puede evitarse con un mayor grado de información y evaluación comparativa que hagan los electores respecto a los candidatos”, sostuvo.

Por otra parte, el abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, señala que el tamaño de la cédula no necesariamente generará dudas sobre los resultados en distritos reñidos. "No tendría por qué el tener una cédula muy amplia o la eventual asistencia de votos nulos generar dudas en torno a los resultados en distritos reñidos, teniendo en cuenta lo que al final del día determina son los votos válidos, no los votos nulos", declaró.

Naupari explica que la complejidad de la cédula sí puede generar errores, pero no necesariamente votos nulos. "Si en términos reales tú representas al 20% o 30% producto de la cifra repartidora y tienes un número alto de votos nulos, en vez del 30% termines con 40% o 50% de escaños. Ahora, si una cédula es muy grande puede generar que exista mayor número de votos nulos? No necesariamente. Lo que eventualmente puede generarte es que tengas distintos tipos de elección y te confundas. Por ejemplo: yo soy número 1 para la cámara de diputados pero termino marcando por el 1 no para diputados sino para senadores. Y eso no genera voto nulo, sino errores. Eventualmente, la gran cantidad de oferta electoral sí puede conllevar a que no hagas uso del voto preferencial para no complicarte”, explicó.

En tanto, el sociólogo Jerjes Loayza explica que "hay poblaciones políticamente más activas que otras, el sur andino, por ejemplo, es una región muy activa y lo ha demostrado en diferentes protestas en los últimos años. Ahora, si hablamos de la población con desafección política, que no le interesa la política, o en extrema pobreza, sí aplica la idea de que sería difícil o complicado para ellos. Habría polarización de votos”.

Loayza también advierte sobre la saturación de partidos y candidatos. “Siempre hubo esto. Creíamos que podría salvaguardarse o disminuir con la ley de partidos políticos y las vallas, pero no se ha conseguido necesariamente. Desgraciadamente, la política sigue siendo muy localista o familiar; los partidos son clubes familiares que dificultan la participación política, lo que ha caracterizado al Perú por muchos años", puntualizó.

Desafío de la capacitación ciudadana

Aunque la ONPE aún no ha detallado cómo se instruirá a los votantes sobre la nueva cédula o si se van a realizar capacitaciones, el éxito del proceso electoral dependerá de que se implementen estrategias efectivas que lleguen a todos los sectores, especialmente jóvenes que votan por primera vez y adultos mayores.

En tanto, el JNE estima, según las últimas cifras presentadas, que se presentarán 117 candidatos para la fórmula presidencial, 3354 para senadores, 6162 para diputados y 624 para el Parlamento Andino.

Corvetto advirtió que el conteo del voto tradicional podría durar hasta ocho horas, aunque los primeros resultados se difundirán desde las 5:00 p.m., con actualizaciones cada cinco minutos para garantizar transparencia y evitar especulaciones. Frente a este escenario, el verdadero reto será que la magnitud de la oferta electoral no opaque la claridad del voto ciudadano.

Notas relacionadas
Avanza País, el partido de derecha que busca llegar a la presidencia 2026

Avanza País, el partido de derecha que busca llegar a la presidencia 2026

LEER MÁS
Moody’s: calidad crediticia seguirá estable en Perú, aunque PBI enfrenta dudas por elecciones 2026

Moody’s: calidad crediticia seguirá estable en Perú, aunque PBI enfrenta dudas por elecciones 2026

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre el tamaño de la cédula electoral 2026: "Ojalá que algunos se retiren del camino, es un sabanón"

Rosa María Palacios sobre el tamaño de la cédula electoral 2026: "Ojalá que algunos se retiren del camino, es un sabanón"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

LEER MÁS
Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

LEER MÁS
Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

LEER MÁS
El Tribunal Constitucional se prepara a salvar a Keiko Fujimori de sus juicios

El Tribunal Constitucional se prepara a salvar a Keiko Fujimori de sus juicios

LEER MÁS
Obligan a trabajadoras de la municipalidad de Comas a vestirse de porristas para hacer barra al alcalde Ulises Villegas

Obligan a trabajadoras de la municipalidad de Comas a vestirse de porristas para hacer barra al alcalde Ulises Villegas

LEER MÁS
Fallece periodista Jaime Chincha: amigos y colegas le dan el último adiós

Fallece periodista Jaime Chincha: amigos y colegas le dan el último adiós

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota