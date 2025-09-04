HOYSuscripcion LR Focus

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

El INPE informó que el expresidente, Alejandro Toledo, será trasladado del penal de Barbadillo a la clínica San Pablo para su evaluación médica, tras el fallo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

Alejandro Toledo costeará su propia atención en la Clínica San Pablo. Foto: LR
Alejandro Toledo costeará su propia atención en la Clínica San Pablo. Foto: LR

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Alejandro Toledo será trasladado del penal de Barbadillo a la clínica San Pablo para una consulta y evaluación ambulatoria. Esta medida fue dispuesta por el Tribunal Constitucional, tras declarar nula la resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate, que impedía su atención en este centro médico.

