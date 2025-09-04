Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Alejandro Toledo será trasladado del penal de Barbadillo a la clínica San Pablo para una consulta y evaluación ambulatoria. Esta medida fue dispuesta por el Tribunal Constitucional, tras declarar nula la resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate, que impedía su atención en este centro médico.

