Juan José Santiváñez: viaje a Suiza del ministro de Justicia costará más de US$6.500

El último 6 de septiembre, la presidenta Dina Boluarte autorizó el viaje del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a Ginebra, Suiza, con la finalidad de participar del 60° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, La República pudo conocer que el viaje de Santiváñez del 6 al 11 de este mes costará más de US$/6.500.

A través de la Resolución Suprema N° 190-2025-PCM, se estableció desembolsar US$ 3.981,54 y US$ 2.700,00 para los pasajes aéreos y viáticos del ministro de Justicia. Es decir; US$ 6.681,54. En conversión a soles (S/3.52 al tipo de cambio), el viaje de Santiváñez costaría S/23.519.

Resolución Suprema que autoriza el viaje de Juan Santiváñez

El Ministerio de Justicia tendrá un plazo de 15 días hábiles para rendir cuentas de manera documentada sobre el detalle de los gastos realizados por el titular de la cartera. Por el tiempo que Santiváñez se encuentre en el país europeo, el ministro de Salud, César Vásquez, asumirá sus funciones.

Es importante destacar que el titular cuenta con una orden de impedimento de salida del país; no obstante, el juez Edin Campos Barranzuela ha decidido suspender esta restricción por un periodo de cinco días para que Santiváñez pueda viajar.

Gobierno justifica el viaje de Santiváñez

En la misma resolución suprema, el Gobierno de Dina Boluarte justificó el viaje de Santiváñez al argumentar que "la asistencia del señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos a las mencionadas actividades permitirá fortalecer la presencia

del Estado peruano en espacios internacionales en materia de derechos humanos".

Sin embargo, horas después el mismo Gobierno emitió un comunicado calificando de "inaceptable" el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que ratificó la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía, que beneficia a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos.

