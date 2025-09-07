HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Abancay y dejó 11 heridos
Cercado de Lima: auto se cayó del puente Abancay y dejó 11 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Abancay y dejó 11 heridos     Cercado de Lima: auto se cayó del puente Abancay y dejó 11 heridos     
Política

Juan José Santiváñez: viaje a Suiza del ministro de Justicia costará más de US$6.500

La presidenta Dina Boluarte autorizó el viaje de Santiváñez a Ginebra para participar del 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre viáticos y pasajes en avión, el Gobierno desembolsará más de S/20.000.

Santiváñez viajará del 6 al 11 de septiembre a Suiza. Foto: Composición/LR
Santiváñez viajará del 6 al 11 de septiembre a Suiza. Foto: Composición/LR

El último 6 de septiembre, la presidenta Dina Boluarte autorizó el viaje del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a Ginebra, Suiza, con la finalidad de participar del 60° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, La República pudo conocer que el viaje de Santiváñez del 6 al 11 de este mes costará más de US$/6.500.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A través de la Resolución Suprema N° 190-2025-PCM, se estableció desembolsar US$ 3.981,54 y US$ 2.700,00 para los pasajes aéreos y viáticos del ministro de Justicia. Es decir; US$ 6.681,54. En conversión a soles (S/3.52 al tipo de cambio), el viaje de Santiváñez costaría S/23.519.

PUEDES VER: Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

lr.pe
Resolución Suprema que autoriza el viaje de Juan Santiváñez

Resolución Suprema que autoriza el viaje de Juan Santiváñez

El Ministerio de Justicia tendrá un plazo de 15 días hábiles para rendir cuentas de manera documentada sobre el detalle de los gastos realizados por el titular de la cartera. Por el tiempo que Santiváñez se encuentre en el país europeo, el ministro de Salud, César Vásquez, asumirá sus funciones.

Es importante destacar que el titular cuenta con una orden de impedimento de salida del país; no obstante, el juez Edin Campos Barranzuela ha decidido suspender esta restricción por un periodo de cinco días para que Santiváñez pueda viajar.

PUEDES VER: Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

lr.pe

Gobierno justifica el viaje de Santiváñez

En la misma resolución suprema, el Gobierno de Dina Boluarte justificó el viaje de Santiváñez al argumentar que "la asistencia del señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos a las mencionadas actividades permitirá fortalecer la presencia
del Estado peruano en espacios internacionales en materia de derechos humanos".

Sin embargo, horas después el mismo Gobierno emitió un comunicado calificando de "inaceptable" el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que ratificó la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía, que beneficia a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos.

Juan José Santiváñez: Poder Judicial otorga permiso especial al ministro de justicia para salir del país

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia concedió un permiso especial al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, para que viaje a Ginebra, Suiza, del 6 al 11 de septiembre de 2025, con el fin de participar en el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Santiváñez cuenta con una orden que le prohíbe salir del país desde el 5 de junio de este año, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a solicitud de la fiscalía. Esta medida se enmarca en una investigación por tráfico de influencias, ya que se le acusa de haber solicitado un presunto soborno de US$20,000 a magistrados del Tribunal Constitucional en beneficio de uno de sus defendidos, Miguel Marcelo Salirrosas, durante su ejercicio como abogado particular.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

LEER MÁS
Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras fallo que suspende su impedimento de salida del país

LEER MÁS
Procuraduría pide levantar el secreto de las comunicaciones a periodista que investigó a hermano de Dina Boluarte

Procuraduría pide levantar el secreto de las comunicaciones a periodista que investigó a hermano de Dina Boluarte

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

Agentes de la Dirección de Inteligencia PNP espían a opositores de Boluarte

LEER MÁS
Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

LEER MÁS
Congresistas ya están en campaña política: así se promocionan en redes sociales para las elecciones 2026

Congresistas ya están en campaña política: así se promocionan en redes sociales para las elecciones 2026

LEER MÁS
Los 1.000 días del pacto de gobierno en los que Perú retrocedió en democracia y protección al ciudadano

Los 1.000 días del pacto de gobierno en los que Perú retrocedió en democracia y protección al ciudadano

LEER MÁS
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

LEER MÁS
"El Perú fue eliminado por...": Heduardicidio satiriza la política peruana con la eliminación de la selección de fútbol

"El Perú fue eliminado por...": Heduardicidio satiriza la política peruana con la eliminación de la selección de fútbol

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota