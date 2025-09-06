El Poder Judicial otorga un permiso especial al ministro de justicia, Juan José Santiváñez para salir del país

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia otorgó un permiso especial al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez para que pueda viajar a Ginebra, Suiza, del 6 al 11 de setiembre de 2025, para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Santiváñez tiene una orden de impedimento de salida del país desde el 5 de junio de este año por disposición de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a pedido de la fiscalía, en una investigación por tráfico de influencias por presuntamente solicitar un soborno de US$20.000, destinados a magistrados del Tribunal Constitucional, a favor de uno de sus procesados, Miguel Marcelo Salirrosas, en la época en que se desempeñaba como abogado particular.

Sin embargo, este sábado, 6 de septiembre, se publicó la Resolución Suprema N° 190-2025-PCM que autoriza el viaje del ministro Santiváñez Antúnez, en comisión de servicios a Ginebra, Suiza, para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 6 al 11 de setiembre de 2025.

Responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte

Si Juan José Santiváñez no retorna al Perú en la fecha señala, la presidenta Dina Boluarte tendrá que asumir su responsabilidad penal

Autorizar el viaje al extranjero de un ministro que tiene impedimento de salida del país, al existir evidencias de que podría fugar, no solo supondría una burla de la presidencia al sistema judicial, sino un probable delito de obstrucción a la justicia y favorecimiento a la fuga de un reo para fugar, con penas de hasta ocho años de prisión, advirtieron las fuentes judiciales.

En este sentido, precisaron que la defensa de Santiváñez tramitaron un permiso con fecha de salida y retorno, adjuntando la agenda oficial de actividades que cumplirá en Ginebra, entre otros documentos, por lo que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, atendido por el juez supremo Edhin Campos Barranzuela, concedió el permiso de viaje. La resolución judicial fue notificada al interesado y las instituciones públicas para su cumplimiento y verificación. Santiváñez deberá informar de su retorno al país en la fecha señalada, bajo apercibimiento y notificar al Ministerio Público de su incumplimiento.