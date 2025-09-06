HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     
Política

El Poder Judicial otorga un permiso especial al ministro de justicia, Juan José Santiváñez para salir del país

Juan José Santiváñez viajará a Ginebra, en la Confederación Suiza, del 6 al 11 de septiembre de 2025 con autorización judicial, al suspenderse temporalmente la orden de impedimento de salida del país.

Juan José Santiváñez viajará a Ginebra, Suiza con autorización judicial | Foto: Difusión.
Juan José Santiváñez viajará a Ginebra, Suiza con autorización judicial | Foto: Difusión.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia otorgó un permiso especial al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez para que pueda viajar a Ginebra, Suiza, del 6 al 11 de setiembre de 2025, para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Santiváñez tiene una orden de impedimento de salida del país desde el 5 de junio de este año por disposición de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a pedido de la fiscalía, en una investigación por tráfico de influencias por presuntamente solicitar un soborno de US$20.000, destinados a magistrados del Tribunal Constitucional, a favor de uno de sus procesados, Miguel Marcelo Salirrosas, en la época en que se desempeñaba como abogado particular.

PUEDES VER: Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

lr.pe

Sin embargo, este sábado, 6 de septiembre, se publicó la Resolución Suprema N° 190-2025-PCM que autoriza el viaje del ministro Santiváñez Antúnez, en comisión de servicios a Ginebra, Suiza, para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 6 al 11 de setiembre de 2025.

Responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte

Si Juan José Santiváñez no retorna al Perú en la fecha señala, la presidenta Dina Boluarte tendrá que asumir su responsabilidad penal

Si Juan José Santiváñez no retorna al Perú en la fecha señala, la presidenta Dina Boluarte tendrá que asumir su responsabilidad penal

Autorizar el viaje al extranjero de un ministro que tiene impedimento de salida del país, al existir evidencias de que podría fugar, no solo supondría una burla de la presidencia al sistema judicial, sino un probable delito de obstrucción a la justicia y favorecimiento a la fuga de un reo para fugar, con penas de hasta ocho años de prisión, advirtieron las fuentes judiciales.

En este sentido, precisaron que la defensa de Santiváñez tramitaron un permiso con fecha de salida y retorno, adjuntando la agenda oficial de actividades que cumplirá en Ginebra, entre otros documentos, por lo que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, atendido por el juez supremo Edhin Campos Barranzuela, concedió el permiso de viaje. La resolución judicial fue notificada al interesado y las instituciones públicas para su cumplimiento y verificación. Santiváñez deberá informar de su retorno al país en la fecha señalada, bajo apercibimiento y notificar al Ministerio Público de su incumplimiento.

Notas relacionadas
Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a restricción de salida del país

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a restricción de salida del país

LEER MÁS
Juan José Santiváñez afronta impedimento de salida del país por 18 meses, según orden del Poder Judicial

Juan José Santiváñez afronta impedimento de salida del país por 18 meses, según orden del Poder Judicial

LEER MÁS
Santiváñez interfirió en pase al retiro de general PNP para favorecer a minera

Santiváñez interfirió en pase al retiro de general PNP para favorecer a minera

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a restricción de salida del país

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a restricción de salida del país

LEER MÁS
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

LEER MÁS
Hackers filtran secretos de la Dirección de Inteligencia de la PNP

Hackers filtran secretos de la Dirección de Inteligencia de la PNP

LEER MÁS
Silvana Carrión: destituyen a procuradora ad hoc del caso Lava Jato aceptando pedido de López Aliaga

Silvana Carrión: destituyen a procuradora ad hoc del caso Lava Jato aceptando pedido de López Aliaga

LEER MÁS
Hackean la Dirección de Inteligencia de la PNP: revelan planes de protección a Dina Boluarte y reglaje contra periodistas

Hackean la Dirección de Inteligencia de la PNP: revelan planes de protección a Dina Boluarte y reglaje contra periodistas

LEER MÁS
Betssy Chávez llevará proceso en libertad: Fiscalía desistió pedido para prolongar prisión preventiva

Betssy Chávez llevará proceso en libertad: Fiscalía desistió pedido para prolongar prisión preventiva

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota