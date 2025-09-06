Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a restricción de salida del país
Mediante Resolución Suprema, la presidenta autorizó el viaje del ministro de Justicia a Ginebra para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese a que enfrenta una restricción judicial de salida del país.
La presidenta Dina Boluarte autorizó, mediante la Resolución Suprema N° 190-2025-PCM, el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, a Ginebra, Suiza, para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 6 al 11 de septiembre de 2025. Sin embargo, el actual titular cuenta con una orden de restricción de salida del país.
La resolución, publicada en el diario oficial El Peruano, no menciona la situación legal del ministro y justifica la autorización con el argumento de que su presencia en el foro internacional es de 'interés nacional e institucional' En el evento, Santiváñez participará en reuniones bilaterales con autoridades de Naciones Unidas, mientras en el país persisten cuestionamientos sobre su idoneidad para representar al Estado peruano.
Resolución Suprema.
Noticia en desarrollo...