Phillip Butters envía duro mensaje a Rafael López Aliaga: "Deja de estar pagando gente troll para que me insulten"

Pelea pública. El precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, se pronunció sobre su tío, el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Tras hacerse público que ambos mantenían distanciamientos por diferencias políticas que escalaron a ataques directos. Al ser consultado por el exministro José Luis Silva Martinot, quien pidió a Phillip Butters que no atacara a candidatos con ideas afines a las suyas —en clara referencia al alcalde de Lima—, el comunicador respondió durante un evento y acusó al líder del partido celeste de haber financiado a grupos de “trolls” para insultarlo en redes sociales.

“Dile a Rafael que deje de estar pagando gente ‘troll’ para que me insulte. (…) Porque si yo hablo, se le cae la candidatura. (…) Como yo sí soy un hombre de verdad y yo si guardo los códigos, se lo puedo decir en la cara. (…) A mí me están atacando, (…) yo le voy a ganar a él, por las buenas o por las malas. Esa monserga de ‘únete a Porky porque así no dividen el voto’ a mí me vale cero. Hoy, por culpa de él, es mi enemigo. Porque él me ha dicho cuatro veces para ser su candidato. (...) Porque saben que soy mil veces mejor candidato que él (…)”, señaló.

Además, Butters cuestionó la acción de ciertos líderes de derecha, asegurando que hay figuras que no saben trabajar en equipo y que tienen una personalidad individualista que les impide considerar otras opiniones. El mensaje fue tomado en redes sociales como una crítica clara al alcalde de Lima.

“Tú no te puedes unir con una persona que detesta el trabajo en equipo. (…) Yo no me puedo unir con una persona que, desgraciadamente, se cree el Mesías. Yo creo en el Mesías; él se cree el Mesías (…)”, afirmó.

The Economist critica gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima

En su edición más reciente, la reconocida revista británica The Economist publicó un artículo dedicado a evaluar la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima. Con el título “el cerdo de nuestros tiempos”, el medio cuestionó duramente su desempeño político y lo describió como “un caricaturesco candidato presidencial”, haciendo referencia tanto a su apodo “Porky” como a sus aspiraciones de llegar a la presidencia del Perú.

El análisis resalta la manera en que el líder de Renovación Popular ha construido su imagen pública. The Economist lo presenta como un empresario de gran fortuna y señala que el uso de su apelativo “Porky” responde a una estrategia destinada a “distraer la atención de sus inclinaciones oscuras”. La publicación también recordó las polémicas declaraciones del burgomaestre, quien en un mitin partidario llegó a pedir la ejecución de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, sus principales rivales políticos.

La revista británica incluyó, además, críticas a su administración, como el conflicto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la demora en la puesta en marcha de los trenes Caltrain comprados por la Municipalidad de Lima. Asimismo, subrayó que la calificadora Moody’s rebajó la nota crediticia de la capital debido al endeudamiento derivado de sus políticas. En sus conclusiones, The Economist advirtió que, pese al 10% de respaldo ciudadano que mantiene, López Aliaga no cuenta con una base sólida para una eventual candidatura presidencial y que sus propuestas más radicales —como eliminar ministerios, enviar a reclusos peligrosos a El Salvador y militarizar las fronteras— carecen en algunos casos de respaldo técnico.