Frepap se alista para las elecciones 2026 con discurso conservador y enfoque en el agro

A menos de un año de las elecciones generales de 2026, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP) continúa con su proceso de reorganización interna con el objetivo de definir a su candidato presidencial y presentar sus propuestas. Fundado en 1989 por Ezequiel Ataucusi Gamonal, el partido mantiene su identidad religiosa y agraria, mientras busca adaptar su discurso para conectar con nuevas generaciones de votantes.

Este partido conservador se define como un movimiento político a base de valores espirituales, morales y sociales. Su base doctrinaria combina principios bíblicos, particularmente los Diez Mandamientos, con elementos del pensamiento andino, como los mandamientos del Tahuantinsuyo.

Durante su paso por el Congreso entre 2020 y 2021, el Frepap fue reconocido por mantener un perfil reservado y poco participativo en los debates públicos.

Liderazgo actual y ausencia de alianzas

Actualmente, el partido es liderado por Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, hijo del fundador. Bajo su gestión, ha reiterado su independencia política. A su lado, el secretario general, Filomeno Esteban Soto Leandro, ha asumido vocerías públicas clave, como la reciente aclaración en febrero de este año, donde descartó cualquier alianza electoral.

Y es que negó públicamente cualquier tipo de pacto con otras fuerzas, como el movimiento liderado por Antauro Humala, por lo que marcó distancia de propuestas asociadas a la violencia o el extremismo ideológico.

Hasta el momento, no se ha anunciado formalmente una precandidatura presidencial para 2026, aunque se conoce que el partido ya trabaja en la conformación de su plancha presidencial y listas congresales.

Propuesta en Salud

Frepap impulsa la creación de un Sistema Único de Salud, que integre los diversos subsistemas (MINSA, EsSalud, FF.AA., Policía y clínicas privadas) para asegurar atención universal, eficiente y digna. Propone además reforzar el primer nivel de atención, ampliar los programas de salud mental y priorizar el abastecimiento de medicamentos genéricos en el sector público.

Propuesta en Educación

El partido promueve una educación con enfoque moral, centrada en valores éticos, desde la primaria hasta la universidad. También apoya el fortalecimiento de la Sunedu como entidad fiscalizadora de la calidad educativa, y plantea su constitucionalización para dotarla de mayor autonomía.

También plantea becas para estudiantes de zonas rurales, mejor infraestructura escolar y acceso universal a internet como herramienta de equidad educativa.

Propuesta en seguridad y reforma institucional

En el ámbito de seguridad ciudadana, Frepap recomienda reformar el sistema penitenciario, endurecer penas para delitos graves y eliminar beneficios penitenciarios que considera excesivos. Además, apuesta por la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el impulso a la revocatoria de congresistas, y mayor transparencia en el financiamiento de campañas.

En materia laboral, sugiere reducir la jornada laboral a 44 horas semanales sin reducción de sueldo, facilitar el traslado entre ONP y AFP, y modernizar la fiscalización de condiciones laborales.