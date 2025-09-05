Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, sería designada como asesora personal de confianza de nivel 8 del congresista Roberto Sánchez. El cargo le permitiría percibir una remuneración superior a los S/10 mil mensuales. Además del sueldo, la también excongresista recibiría beneficios de gastos de alimentación, bono sindical, seguro privado, entre otros. Su contratación se produce pocos días después de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación, permitiéndole continuar su proceso judicial en libertad

El congresista Roberto Sánchez presentó el Requerimiento de Personal N.º 10533 para formalizar la designación de Chávez. Según la normativa del Congreso, los asesores de nivel 8 cumplen funciones de apoyo técnico y político, incluyendo la asesoría directa, elaboración de informes y acompañamiento en la labor parlamentaria.

El proceso administrativo para asumir el cargo es relativamente simple: no requiere concurso público y basta con presentar documentos básicos y una declaración jurada.

La remuneración prevista para el cargo supera ampliamente el promedio del personal de apoyo parlamentario. Expertos en administración pública señalan que, aunque legal, la contratación de exfuncionarios con procesos pendientes puede generar debate sobre la ética y la austeridad en el uso de recursos públicos.

Roberto Sánchez sobre contratación de Betssy Chávez: "Cumple los requisitos, es legal"

Desde los exteriores de la clínica Cayetano Heredia, donde se encuentra internada Betssy Chávez, el congresista Roberto Sánchez defendió públicamente su intención de contratar a la exministra como asesora personal de confianza en su despacho. Aseguró que Chávez cuenta con la formación profesional necesaria, incluyendo título y maestría, y destacó que la designación busca garantizar un soporte técnico y profesional para las labores parlamentarias.

"La doctora Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional, yo estaría contentísimo, evidentemente, para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario", comentó.

Sánchez enfatizó que la incorporación de Chávez es totalmente legal y constitucional, y que cumple con los requisitos establecidos por el Congreso para los asesores de nivel 8. Subrayó que no existe impedimento legal para su contratación y que la medida se ajusta a la normativa vigente. "Cumple requisitos, es legal, es de ley, derecho constitucional ¿O alguien me lo va a impedir?", dijo.