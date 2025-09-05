HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     
Política

Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

Adicional de su sueldo, Betssy Chávez recibiría gastos de alimentación, bono sindical, seguro privado, entre otros beneficios.

Chávez sería contratada como personal de confianza del congresista Roberto Chávez. Foto: composición LR
Chávez sería contratada como personal de confianza del congresista Roberto Chávez. Foto: composición LR

Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, sería designada como asesora personal de confianza de nivel 8 del congresista Roberto Sánchez. El cargo le permitiría percibir una remuneración superior a los S/10 mil mensuales. Además del sueldo, la también excongresista recibiría beneficios de gastos de alimentación, bono sindical, seguro privado, entre otros. Su contratación se produce pocos días después de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación, permitiéndole continuar su proceso judicial en libertad

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El congresista Roberto Sánchez presentó el Requerimiento de Personal N.º 10533 para formalizar la designación de Chávez. Según la normativa del Congreso, los asesores de nivel 8 cumplen funciones de apoyo técnico y político, incluyendo la asesoría directa, elaboración de informes y acompañamiento en la labor parlamentaria.

El proceso administrativo para asumir el cargo es relativamente simple: no requiere concurso público y basta con presentar documentos básicos y una declaración jurada.

La remuneración prevista para el cargo supera ampliamente el promedio del personal de apoyo parlamentario. Expertos en administración pública señalan que, aunque legal, la contratación de exfuncionarios con procesos pendientes puede generar debate sobre la ética y la austeridad en el uso de recursos públicos.

PUEDES VER: Castillo tras liberación de Vizcarra y Betssy Chávez: "El mundo ve con asombro al Perú sobre el sistema pésimo de justicia"

lr.pe

Roberto Sánchez sobre contratación de Betssy Chávez: "Cumple los requisitos, es legal"

Desde los exteriores de la clínica Cayetano Heredia, donde se encuentra internada Betssy Chávez, el congresista Roberto Sánchez defendió públicamente su intención de contratar a la exministra como asesora personal de confianza en su despacho. Aseguró que Chávez cuenta con la formación profesional necesaria, incluyendo título y maestría, y destacó que la designación busca garantizar un soporte técnico y profesional para las labores parlamentarias.

"La doctora Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional, yo estaría contentísimo, evidentemente, para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario", comentó.

Sánchez enfatizó que la incorporación de Chávez es totalmente legal y constitucional, y que cumple con los requisitos establecidos por el Congreso para los asesores de nivel 8. Subrayó que no existe impedimento legal para su contratación y que la medida se ajusta a la normativa vigente. "Cumple requisitos, es legal, es de ley, derecho constitucional ¿O alguien me lo va a impedir?", dijo.

Notas relacionadas
Betssy Chávez llevará proceso en libertad: Fiscalía desistió pedido para prolongar prisión preventiva

Betssy Chávez llevará proceso en libertad: Fiscalía desistió pedido para prolongar prisión preventiva

LEER MÁS
Castillo tras liberación de Vizcarra y Betssy Chávez: "El mundo ve con asombro al Perú sobre el sistema pésimo de justicia"

Castillo tras liberación de Vizcarra y Betssy Chávez: "El mundo ve con asombro al Perú sobre el sistema pésimo de justicia"

LEER MÁS
Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación a causa de la gastritis

Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación a causa de la gastritis

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hackean la Dirección de Inteligencia de la PNP: revelan planes de protección a Dina Boluarte y reglaje contra periodistas

Hackean la Dirección de Inteligencia de la PNP: revelan planes de protección a Dina Boluarte y reglaje contra periodistas

LEER MÁS
Ley de Amnistía: Corte IDH ratifica que es inaplicable y viola la Convención Americana

Ley de Amnistía: Corte IDH ratifica que es inaplicable y viola la Convención Americana

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre hackeo a la Dirección de Inteligencia PNP: "Lo mínimo que tiene que hacer el ministro es renunciar"

Rosa María Palacios sobre hackeo a la Dirección de Inteligencia PNP: "Lo mínimo que tiene que hacer el ministro es renunciar"

LEER MÁS
Betssy Chávez llevará proceso en libertad: Fiscalía desistió pedido para prolongar prisión preventiva

Betssy Chávez llevará proceso en libertad: Fiscalía desistió pedido para prolongar prisión preventiva

LEER MÁS
PJ rechaza pedidos de Humala y Heredia: ambos seguirán con condena de 15 años por caso Odebrecht

PJ rechaza pedidos de Humala y Heredia: ambos seguirán con condena de 15 años por caso Odebrecht

LEER MÁS
Hackeo a base de datos de la Dirin: información de personal, planes de protección y reglaje a periodistas revelados

Hackeo a base de datos de la Dirin: información de personal, planes de protección y reglaje a periodistas revelados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota