Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima denunció un intento de robo por parte de delincuentes cibernéticos, quienes atacaron los fondos de las cuentas de la comuna en el Banco de la Nación. Ante lo sucedido, exhortaron a la entidad bancaria a mejorar sus sistemas de cómputo para evitar incidentes como este.

El hecho ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, quienes han iniciado las investigaciones para sancionar a los que resulten responsables de esta acción delincuencial.

Comunicado de la Municipalidad de Lima tras el intento de robo. Foto: X

Municipalidad de Lima exige mejorar sistemas de seguridad al Banco de la Nación

El comunicado de la Municipalidad de Lima, dirigida por el alcalde Rafael López Aliaga, exhortó al Banco de la Nación a "mejorar sus sistemas de cómputo, para dar mayor seguridad a los depósitos de las instituciones públicas, así como del público en general".

