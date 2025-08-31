HOYSuscripcion LR Focus

Política

Refuerzan seguridad para periodista de Madre de Dios amenazado de muerte por informar sobre minería ilegal

Manuel Calloquispe ha denunciado ser víctima de amenazas y abusos a lo largo de su carrera periodística. Tras su última alerta, cuenta con patrullaje permanente y visitas de la PNP.

No es la primera vez que Calloquispe es víctima de amenazas por su labor periodística. Foto: difusión
No es la primera vez que Calloquispe es víctima de amenazas por su labor periodística. Foto: difusión

Manuel Calloquispe, periodista de Madre de Dios, denunció ser víctima de amenazas tras informar sobre actividades de minería ilegal en dicho departamento. En respuesta, el Ministerio del Interior, a través de la PNP, ha dispuesto una serie de medidas de seguridad para resguardar la integridad del comunicador y su familia.

En un comunicado, el Mininter indicó que Calloquispe cuenta con “un patrullaje permanente, visitas y contacto directo con el comunicador”. Además, el personal de la División de Investigación Criminal de la Región Policial Madre de Dios inició la investigación para dar con “la pronta ubicación y captura de los responsables de estas amenazas contra la integridad del periodista y de su familia”.

También, precisaron que realizan un trabajo articulado junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como con la Prefectura Regional de Madre de Dios. La misma “es permanente y directa en favor de una pronta solución a este caso”.

Comunicado Mininter. Foto: Mininter

No es la primera vez que Calloquispe es víctima de amenazas

Desde 2013 hasta la actualidad, al menos seis peticiones de garantías al Estado. En el 2013 solicitó garantías personales tras recibir amenazas de muerte vía llamadas telefónicas. El periodista presentó como prueba un CD con las grabaciones y documentó que una voz le advirtió incluso: “vas a morir”.

Luego, durante una cobertura de un paro regional en abril de 2014, fue golpeado y expulsado de la Plaza de Armas por mineros ilegales y algunos líderes locales. Las agresiones incluyeron agresiones físicas y verbales. En ese mismo año empezó a tramitar garantías oficiales debido a la gravedad del acoso.

El 26 de agosto de 2022, mientras cubría un incendio policial en La Pampa, dominada por mafias de mineros ilegales, recibió amenazas explícitas vía Facebook. El agresor, identificado como parte del grupo de seguridad de los mineros, le advirtió ataques físicos si continuaba con su cobertura.

En enero de 2023, durante intensas protestas, le enviaron una captura desde un grupo de WhatsApp donde manifestantes decían que querían “desaparecerlo”. Además, reportó acoso por redes sociales y seguimiento físico mediante camionetas que circulaban cerca suyo.

Durante un foro en Lima en mayo de 2024, Calloquispe denunció que en sus más de 11 años cubriendo casos de minería ilegal, había sufrido seis atentados contra su vida. Describió escenas estremecedoras: once años de agresiones que incluyeron ser golpeado en su propia casa frente a su familia y descubrir que alguien había saboteado los frenos de su motocicleta para matarlo de manera encubierta.

Este año, a finales de agosto, recibió mensajes de audio via WhatsApp donde le decían frases como “te voy a arrancar la cabeza”, “te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”, y le pedían dejar de publicar sobre La Pampa.

