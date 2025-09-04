Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

Vizcarra denunció demora en su liberación por parte del INPE mediante su cuenta oficial de X | Foto: composición LR

Vizcarra denunció demora en su liberación por parte del INPE mediante su cuenta oficial de X | Foto: composición LR

Denuncia retraso. El exgobernante Martín Vizcarra afirmó que existe demora en su liberación. El actual candidato presidencial por Perú Primero fue excarcelado por el Poder Judicial luego de que su defensa presentara un recurso de apelación para anular la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Ayer se resolvió mi inmediata libertad. Hoy, siendo más de las 10 de la mañana, aún no se cumple lo ordenado por la justicia. En Barbadillo el trámite ya concluyó; lo que demora son disposiciones de la central. ¡Basta de dilaciones! Me siguen reteniendo injustamente. Exijo respeto a mis derechos y al debido proceso", publicó en su cuenta de X (antes Twitter) el exmandatario.

Distintos simpatizantes de Martín Vizcarra se congregaron a las afueras del penal de Barbadillo para exigir su pronta liberación. Su abogado, Edwin Siccha, aseguró que la salida de Vizcarra se concretará antes del mediodía de hoy, 4 de septiembre.

Por su parte, Mario Vizcarra, hermano del líder de Perú Primero, también se pronunció. Acudió al penal de Barbadillo y se reunió con los seguidores del exgobernante. En línea con lo expresado por su hermano, cuestionó el retraso en su liberación: “No es posible que, por trámites burocráticos, se prolongue innecesariamente la salida de Martín Vizcarra. (…) Después de 21 días de maltrato, se reunirá con su familia, esposa e hijos. (…) Es nuestro líder y será el próximo presidente”, declaró a las afueras del centro penitenciario.