Rafel Vela se pronunció sobre la liberación de Martín Vizcarra en caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Foto: composición LR

Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció en contra de la decisión del Poder Judicial que ordenó la excarcelación de Martín Vizcarra. Durante una entrevista en RPP, Vela Barba mostró su preocupación debido a que, según sostiene, el expresidente podría fugarse y no afrontar los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Asimismo, el fiscal recordó que el principal motivo por la que se solicitó la prisión preventiva contra el exmandatario fue porque, para el Ministerio Público, "era válido inferir la alta probabilidad de que el señor Vizcarra pueda eludir la acción de la justicia y pase a engrosar la lista de las personas que finalmente son juzgadas, pero sus sentencias no pueden ejecutadas".

"Nuestra preocupación siempre subsiste, que es la probabilidad de que pueda eludir la acción de la justicia, señor Vizcarra, en un juzgamiento", expresó.

Por otra parte, el fiscal Vela Barba criticó las leyes que el Congreso aprobó -como la ley 31230- y que anula las restricciones que puedan pesar contra el expresidente. En ese sentido, tras la anulación de prisión preventiva, sobre Vizcarra no pesa ninguna medida judicial que le impida continuar con sus actividades.

"Ese era el problema: que, lamentablemente, a partir de las modificaciones del Congreso de la República no puede existir una posición intermedia. Las modificaciones que hizo a la comparecencia con restricciones que el señor Vizcarra tenía", advirtió.

"Vizcarra, por imperio de la ley, no tiene ninguna restricción, tiene una comparecencia simple. (…) Ya no es posible (solicitar otra medida contra Vizcarra), según el razonamiento judicial porque lo que nos dicen los jueces es que cuando ya caducaron todas las medidas restrictivas por imperio de la nueva ley que el Congreso de la República dio hacia fines del año pasado, entonces solamente es posible o tener comparecencia simple o tener prisión", acotó.