Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación

La ex primera ministra Betssy Chávez fue trasladada en la madrugada de este jueves a la clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, luego de sufrir una descompensación causada por la prolongada huelga de hambre que mantenía en protesta por la ampliación de su prisión preventiva. Según confirmó su abogado Raúl Noblecilla, la exfuncionaria llegó a presentar signos de deshidratación y mareos, lo que obligó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a disponer su salida de emergencia del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

"Como medida de precaución por su huelga de hambre bastante prolongada. En horas de la noche empezó a sentir mareos y tuvo una descompensación que obligó al INPE a trasladarla", comentó.

De acuerdo con la defensa legal de la también excongresista, Chávez permaneció internada durante la noche recibiendo hidratación constante y actualmente se encuentra estable. "Pasó la noche ahí (en el hospital), recibe hidratación constante y ya está estable", precisó.