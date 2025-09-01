HOYSuscripcion LR Focus

Política

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

La magistrada Luz Pacheco indicó que no tiene detalles del caso de Nicanor, pero alerta que la Fiscalía podría estar usando los allanamientos de manera indiscriminada. La mandataria también ha rechazado el actuar fiscal.

Luz Pachecho consideró que los allanamientos deben reservarse para criminales peligrosos. Foto: composición LR
Luz Pachecho consideró que los allanamientos deben reservarse para criminales peligrosos. Foto: composición LR

Al igual que Dina Boluarte, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, cuestionó el allanamiento realizado por la Físcalía a Nicanor Boluarte. Al respecto, indicó que esta medida no debería ser aplicada a cualquier ciudadano sino que debe priorizarse para criminales de alta peligrosidad como miembros del Tren de Aragua o el Monstruo.

"Su caso yo no lo he estudiado, pero sí puedo decir que hay allanamiento que llaman la atención porque no encuentran nada importante, sin embargo, vuelven a hacer otro allanamiento y luego otro y otro. Es una medida sumamente extraordinaria. No podría ser para ningún ciudadano lo normal", indicó.

Asimismo, consideró que se debería usar esta medida cuando se trate de criminales. "Diferente sería si fuera el Tren de Aragua, la gente que trabaja con el Monstruo. Hay delitos y delitos. Confío en la prudencia del Ministerio Público para actuar este tipo de diligencias que necesitan el permiso del juez, pero que ambos valoren mucho el respeto a la intimidad de las personas junto con investigar el delito", agregó.

Dina Boluarte también se opuso a la Fiscalía

Su postura guarda cierta similitud con lo expresado por Dina Boluarte, quien reprochó el actuar del Ministerio Público.

"Por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano, por un hecho, dizque de una organización criminal. Organización criminal cuyos integrantes que están en esa investigación no se conocen los unos con los otros. Es, claramente, otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal (…) Desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que demuestra", comentó.

A su vez, intentó desviar la atención de la investigación sobre su hermano, cuestionando a los fiscales y jueces que ejecutaron el allanamiento, insinuando que carecen de integridad y ética. Además, criticó a algunos funcionarios de la Fiscalía por sus propiedades de alto valor que no se condicen con sus ingresos, sugiriendo que ellos deberían ser objeto de investigación antes que intervenir en la vida de otros.

"Ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pisca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte. Hay sendas noticias que salen que algunos funcionarios de la Fiscalía en corto tiempo tienen sendos edificios, casas de playa con acabados de primera calidad y yo me pregunto, ¿y dónde están las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción? (…) ¿Por qué no se autoallanan? Ahí si hay mucho rajo de paja que rebanar", dijo.

