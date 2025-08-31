Andrés Hurtado 'Chibolín' envió carta al TC en busca de anular prisión preventiva : "Me ha llevado a alejarme de mi familia"

El expresentador de televisión, Andrés Hurtado, también conocido como 'Chibolín', envió una carta al Tribunal Constitucional con la finalidad de anular la prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción. En su misiva del 14 de julio de este año, Hurtado Grados solicitó al máximo órgano interprete de la Constitución Política evaluar el habeas corpus que presentó para salir en libertad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Yo, Andrés Hurtado Grados, con domicilio actual pabellón 5 del penal San Juan de Lurigancho, autorizo a mi abogado Elio Riera para dar trámite a la audiencia y revisión de mi caso. Solicito respetuosamente, se sirvan a programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (Recurso de agravio constitucional)", pidió Hurtado.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Luego, 'Chibolín agregó en su carta: "Suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga".

El expresentador de Tv se encuentra cumpliendo una medida judicial en su contra por un periodo de 18 meses por los supuestos delitos antes mencionados desde octubre del 2024. En consecuencia, su defensa legal apeló la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria; sin embargo, la Sala Suprema Penal Permanente rechazó su pedido. Por ello, Hurtado acudió al TC.